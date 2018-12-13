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Суд принял решение по делу минской семьи против Минздрава

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  • 13.12.2018, 11:29
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Вера Званько

Мама Веры Званько жаловалась на отказ Министерства здравоохранения лечить дочку за рубежом.

Суд не удовлетворил жалобу минчанки Марии Званько против Минздрава. Мама двухлетней Веры, у которой редкое заболевание, обжаловала отказ министерства в лечении ее дочки за рубежом, пишет tut.by.

Дело Веры Званько рассматривали в суде Московского района Минска 11 и 12 декабря. Сегодня, 13 декабря, огласили решение.

— К сожалению, суд жалобу не удовлетворил. Мне сложно прокомментировать, чем он руководствовался, потому что мотивы пока не озвучены и мы будем просить составить мотивировочную часть решения, — рассказал адвокат Дмитрий Лаевский, который представляет интересы Веры Званько. — Поскольку жалоба не удовлетворена, логично, что будет обращение за пересмотром в апелляционном порядке. А дальше — будем надеяться, что городской суд прислушается к аргументам.

У Веры Званько редкое заболевание — спинальная мышечная атрофия II типа (СМА). Родители обратились в Минздрав с просьбой отправить ребенка за медицинской помощью за рубеж, так как в Беларуси нет препарата для приостановки болезни. Ведомство посчитало это «нецелесообразным» и решило, что необходимую медпомощь девочка может получить и в нашей стране. На эти решения мама Веры Мария Званько и написала жалобы, так как в Беларуси препарата Spinraza, который, по мнению родителей нужен девочке для приостановки болезни, нет.

Со своей стороны специалисты Минздрава отмечали, что в стране есть необходимая материально-техническая база, а также врачи-специалисты, владеющие методикой введения вышеупомянутого лекарства (лекарство можно вводить только в условиях стационара. — Прим.). При этом оно сейчас в стране не зарегистрировано и может быть приобретено за счет родителей или других законных способов. Учитывая эти моменты, комиссия Минздрава и приняла решение о нецелесообразности направления девочки за медпомощью за границу.

Представитель ведомства говорил, что сегодня дети с таким диагнозом могут пройти реабилитацию в медцентрах в Минске, Бресте, Барановичах, Гомеле, Мозыре. Также ЛФК, массаж и физиолечение медики могут проводить для таких детей амбулаторно и на дому.

— Государство затрачивает и готово затрачивать средства бюджета. И поверьте: затрачиваются очень большие деньги при направлении граждан и рассмотрении вопросов для оказания медицинской помощи за пределами страны. Но государство затрачивает деньги на доказанные результаты лечения. А не принимает решение о направлении на основании авторефератов. Когда достоверно будет установлено, что лекарство Spinraza излечивает пациента, тогда, на наш взгляд, возможно рассмотрение вопроса о направлении для оказания такой дорогостоящей медицинской помощи. Мы не скрываем — это очень дорого. Первый год принятия препарата составляет порядка 800 тысяч долларов, каждый последующий и пожизненно — порядка 450 тысяч долларов, — заявлял ранее в суде представитель Минздрава.

Адвокат Дмитрий Лаевский во время заседания суда 12 декабря обращал внимание, что без признания необходимости в медпомощи зарубежом и данном препарате, организации могут отказывать семье в благотворительной помощи.


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