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Откровения выпускников: Завкафедры отчитывал за «политические» фото в соцсетях

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  • 13.12.2018, 11:51
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иллюстрационное фото

Вчерашние студенты рассказали о качестве высшего образования в Беларуси.

Молодые люди, закончившие белорусские высшие учебные заведения, рассказали «Салiдарнасцi» о том, как получали образование.

Недавно директор Главного информационно-аналитического центра Минобразования Павел Лис заявил, что Беларусь должна «войти в топ-30 мирового рейтинга систем образования». Само ведомство решило усилить контроль за распределением.

Мы поговорили с четырьмя выпускниками о проблемах образования, распределении и о том, как его сделать лучше.

«Школа в постсоветских странах учит быть среднестатистическим гражданином»

Я Валера, мне 23 года. Я окончил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники в прошлом году.

Образовательные учреждения в постсоветских странах учат тебя быть среднестатистическим гражданином, в первую очередь. Не учат выбирать и не учат делать что-то неординарное, чтобы получались неординарные вещи.

Есть такая поговорка: ты приходишь в университет, и тебе говорят: забудьте все, что было в школе. Потом ты приходишь на работу, и тебе говорят: забудьте все, что было в университете. И это правда так работает.

Потому что ты учишься в университете, и тебя даже близко не учат тому, с чем ты будешь сталкиваться по работе. Ты учишься каким-то общим вещам, а на практике приходится переучиваться.

По распределению я работаю инженером-программистом на минском заводе. Учился бесплатно, так что за это я обязан отработать два года или оплатить всю сумму за все пять лет. Параллельно занимаюсь журналистикой, хожу в театры, кино. В Беларуси сейчас много чем можно заниматься, и я ищу себя.

Но формальное образование мне не очень помогло в этом, хоть и не жалею, что отучился. По специальности я не развился, но благодаря тем немногим преподавателям, которым было не все равно, у меня есть кругозор в технической сфере.

Я ждал большего, когда шел в университет, конечно. Надеялся, что смогу работать по специальности, что получу ее, но не сложилось. Главное, что я бы изменил – на руководящие должности поставил людей, которые разбираются в современном образовании. Сейчас видел таких единицы, и мне еще повезло с кафедрой и факультетом.

«Учеба на журфаке – потерянные четыре года»

Алёна, 21 год, закончила журфак БГУ летом 2018-го.

Качество образования – отстой. Мне не нравилось во время учебы почти все. Мы вообще не говорили о трендах в медиа, не читали их к парам, не обсуждали крутые тексты, Пулитцеровскую премию, последние новости.

Большинство преподов – третьего возраста, двигают свои темы, далекие от того, что нам нужно. Практики всего месяц после каждого курса, этого мало на журфаке.

Много заидеологизированных преподов: был один, который называл себя «газетным волком», гордился, что когда-то брал интервью у Лукашенко.

Что понравилось? Скорее «кто». Их единицы. Эти преподаватели давали больше практики. На их парах мы говорили, они нас слушали, давали задания «на подумать». Был один молодой преподаватель по фотографии – у него смотрели работы финалистов Belarus Press Photo.

Еще один плюс – я училась на двойной специальности: журналистика и редактирование. Если на журналистике по нулям, то на редактировании, стоит признать, дают хорошую редакторскую подготовку, но это два-три преподавателя со всей кафедры.

Вывела бы топ-3 проблем университета: зависимость от властей, власть старых, «совковость». Меня волнует, что нет локального информационного пространства, где студенты могли бы обсуждать проблемы, озвучивать их, солидаризироваться, узнавать новости.

Я распределена. И эта идея не работает, какие бы ни были мотивы. Заявок с районов, к примеру, не так уж и много. Нам говорили распределяться хоть куда, хоть на 0.25.

Я работаю в частной компании копирайтером, чуть-чуть smmщицей. Занимаюсь медиаактивизмом, делаю издание «Студэнцкая Думка». Образование помогло научиться редактировать тексты – да, это помогает в работе и активизме. Всему остальному училась сама.

Считаю, что учеба на журфаке – это потерянные четыре года. Человека ждет большое разочарование, если он решает туда идти за специфическими навыками или за журналистикой.

Мне не хватало практики, обсуждения состояния журналистики и медиа. Жутко не хватало движения мысли в стенах журфака. Как будто преподы боятся экспериментировать с образовательными методиками, делать пары интерактивными.

Не хватало молодых и смелых преподавателей. Не хватало свободы мысли и политических взглядов. Противно было, когда завкафедры отчитывал меня в кабинете за «политические» фотографии в социальных сетях.

Не хватало солидарности студентов.

«Была надежда, что я выйду подготовленным к дальнейшей жизни, но не вышло»

Женя, 23 года. Учился в БГУИР и окончил его в 2017 году.

Работаю специалистом по защите информации в лаборатории – то есть, по специальности. Играю в двух с половиной музыкальных коллективах – один из них называется Intelligency, во втором играем кавера. Хожу в тренажерный зал, занимался вокалом, осваиваю другие инструменты. Учусь сейчас в магистратуре, такой «самовызов», чтобы не сидеть без дела, а пытаться развиваться дальше.

Качество образования – очень средненько. Много из того, что нам давали в университете, ни разу не пригодилось. Это либо что-то очень устаревшее, либо очень абстрактное и малоприменимое.

Были, конечно, преподаватели, которых интересно слушать, которые не просто «отчитывают», а проживают материал. Мне нравился коллектив – моя группа и те, с кем общался в университете.

Я распределен. В целом идея вроде неплохая – тебя подталкивают к тому, чтобы ты нормально трудоустроился. Но то, что нужно несколько лет отрабатывать и это как бы за то, что ты учился бесплатно, – тогда универ должен быть заинтересован в том, чтобы подготовить хороших специалистов. Распределение должно помогать людям найти достойное место, а не что попало.

Трудно было найти работу после выпуска и мне повезло с моей теперешней. Если бы не подсуетился – пошел бы в госконтору, а там, конечно, грустно. В плане работы образование мне дало 5-10% знаний. Остальное выучил за полгода в процессе.

Главная проблема образования в Беларуси – то, что оно постоянно сильно устаревает. И многие его аспекты становятся ненужными.

Нужно прекращать постоянную смену программ, эти урезания часов. Встряхнуть преподавательский состав: тех, у кого материал устарел, перенастроить на более актуальные вещи.

Вычистить дисциплины и перестать пичкать людей приборами 70-х годов. Побольше спрашивать со студентов. Плюс оснащение аудиторий, доступность литературы, «движухи» вне университета на нормальном уровне.

На мой взгляд, в плане образования нам еще работать и работать.

«Тошно от того, чему учат в образовательных учреждениях»

Меня зовут Алина. Мне 20 лет. Училась на повара и детского питания четвертого разряда (две квалификации) в кулинарном колледже. Закончила в этом году летом.

Сейчас я вся в работе. Работаю поваром в школе от комбината и параллельно дистрибьютором в сфере здоровья. Люблю играть в игры, писать истории и делать монтаж видео.

Образование мало что дало для моей деятельности. Оно слабое, мне не нравится, что с каждым годом меняется его цена и сроки, а вот качество все то же. Я не говорю, что образование не нужно. Меня просто тошно от того, чему учат. Навязывают мысли, что работа — это рутина, которая не доставляет удовольствия.

После учебы с поиском работы проблем не испытала: меня распределили в комбинат школьного питания Московского района. Скажем так, не особо довольна распределением. Когда поступил приказ, что нужны повара в школы (поскольку многие ушли), я работала в частной столовой. Мне из-за этого распоряжения не дали возможности там остаться, и это сильно огорчило.

На сегодня у меня другие планы на жизнь. А главной проблемой считаю не распределение, а само образование. Оно устарело, его нужно адаптировать к новому времени.


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