Из числа «тунеядцев» исключили сексотов? 4 13.12.2018, 12:21

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От «тунеядства» освободили кого-то под грифом «для служебного пользования».

Власти продолжают изменять декрет для «тунеядцев» задним числом. Среди прочего, обновили перечень данных, которые содержатся в базе о не занятых в экономике. Изменения предусмотрены постановлением Совмина от 8 декабря 2018 года № 881.

Блогер и журналист Виктор Малишевский обратил внимание на интересный момент в новом постановлении Совмина.

Напомним, что работающие за границей белорусы автоматически попадают в «тунеядцы». Cоставлять списки будут специальные комиссии, которые работают с личной информацией белорусов.

Не раз заявлялось о том, что «тунеядцы» будут оплачивать и другие услуги, которые субсидируются государством, а «незанятых в экономике белорусов» пугали ЛТП.

Напомним, что предыдущая версия «тунеядского декрета» вызвала массовые протесты, которые эксперты называют самыми масштабными в Беларуси со времен «перестройки».