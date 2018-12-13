Пенсии в Венесуэле переводят в местную криптовалюту 1 13.12.2018, 12:27

Желание пенсионеров при этом не учитывается.

Власти Венесуэлы начали переводить пенсии жителей страны в местную криптовалюту петро, якобы обеспеченную нефтью. Об этом сообщает Caracas Chronicles (перевод – onliner.by). По данным издания, желание пенсионеров при этом не учитывается. Обычно местные жители преклонного возраста получают зачисления в боливарах, которые можно снять в отделении банка.

С новыми правилами фиатные деньги в автоматическом режиме конвертируют в петро. Пользователям надо обзавестись криптокошельком для получения виртуальных денег, но потратить их нельзя, уверяют в Caracas Chronicles, однако можно обратно обменять на боливары.

Отмечается, что курс боливара к петро за пару недель вырос с 9000 до 15 000 за единицу криптовалюты.

О грядущем переводе пенсий в петро Николас Мадуро сообщил в августе.

Напомним, Венесуэла объявила о создании собственной криптовалюты в конце 2017 года. Власти надеются, что токены помогут преодолеть затяжной экономический кризис. По некоторым данным, инвестиции в петро составили до $5 млрд, однако подтверждений тому нет.

В годовом выражении инфляция в Венесуэле составила около 1,3 млн процентов. Сейчас она замедляется. По данным Reuters, в сентябре она составляла 233%, октябре — 148%, ноябре — 144%. В прошлом месяце президент страны поднял минимальную зарплату на 150%, до 4,5 тыс. боливаров (менее $10 на черном рынке).