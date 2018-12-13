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Блогера Филиповича оштрафовали и приговорили к административному аресту

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  • 13.12.2018, 12:51
  • 2,636
Максим Филипович

Максим Филипович стал известен после освещения массовых протестов против декрета о «тунеядцах».

Известного блогера из Гомеля Максима Филиповича суд Советского района Гомеля приговорил к 14 суткам административного ареста. Кроме того блогер должен выплатить штраф в размере 18 базовых величин – 441 рубль, передает «Белсат».

Основанием для ареста стали «жалобы, поступившие со стороны граждан, что фигурировали в блогах» Максима Филиповича.

Блогер стал известным после того, когда в 2017 году он получил «письмо счастья» – предписание из налоговой инспекции оплатить налог на «тунеядство». Максим начал активно освещать в своем блоге проблемы, связанные с введением в стране налога для безработных. Некоторые его видео на эту тему собрали около 500 тыс. просмотров.

После этого власти начали преследование блогера. Неоднократно на него заводили административные дела, штрафовали и арестовывали.


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