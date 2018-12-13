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«Скоро в Беларуси воздух будут продавать по мешочкам!»

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  • 13.12.2018, 13:08
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Гомельчане высказали свое возмущение декретом о «тунеядцах».

В 2019 году «тунеядцы» будут платить по стопроцентному тарифу за некоторые коммунальные услуги.

«Сильные новости» опросили гомельчан справедливо ли такое решение белорусских властей.

«Вот я например «тунеядец» по инвалидности. Повышением тарифов не удивлен нисколько. В нашей стране нет предсказуемости. Я не удивлюсь, если скоро в Беларуси воздух будут продавать по мешочкам. Ад для курящих - двойной тариф», - заявил журналистам гомельчанин.

Подробности смотрите в видеосюжете.

Напомним, что с 1 декабря в Беларуси начали действовать базы «тунеядцев». В списки попали 500 тысяч человек.

Не раз заявлялось о том, что «тунеядцы» будут оплачивать и другие услуги, которые субсидируются государством, а «незанятых в экономике белорусов» пугали ЛТП.

Напомним, что предыдущая версия «тунеядского декрета» вызвала массовые протесты, которые эксперты называют самыми масштабными в Беларуси со времен «перестройки».


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