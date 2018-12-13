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Материалы по «делу врачей» переданы в суд

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  • 13.12.2018, 13:27
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На скамье подсудимых окажется бывший заместитель министра здравоохранения.

Уголовные дела о коррупции в медицинской сфере в Беларуси передали в суд, информирует пресс-служба Генпрокуратуры. На скамье подсудимых окажется бывший заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий. Его обвиняют в получении взятки лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 430 УК). Также в суд передано дело бывшего главного врача 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Минска Владимира Кравчёнка, сообщает Еврорадио.

Статья — "получение взятки повторно, в особо крупном размере" (ч. 2 и 3 ст. 430 УК). Еще одно дело — бывшего начальника главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрея Стрижака. Статья — "получение взятки повторно, в крупном размере" (ч. 2 ст. 430 УК). Если уголовные дела Лосицкого и Кравчонка рассмотрит Минский городской суд, то дело Стрижака — суд Центрального района.

Уголовные дела находились в производстве следственного управления КГБ. Генпрокуратура после изучения материалов сделала вывод, что обвинения обоснованы, есть достаточные доказательства вины обвиняемых. Игорь Лосицкий и Андрей Стрижак по-прежнему находятся за решеткой, Владимир Кравчёнок — под домашним арестом.

Коррупционный скандал в медицинской сфере вспыхнул летом 2018 года. КГБ задерживал более 100 человек — чиновников и бизнесменов, связанных с медициной. В гараже директора предприятия "Белмедтехника" Александра Шарака нашли 620 тысяч долларов в эквиваленте.


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