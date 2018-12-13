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Лукашенко - России: У нас натуральное, а у вас — с добавками

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  • 13.12.2018, 13:50
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Карикатура: Сергей Елкин

Диктатор снова скандалит из-за поставок продуктов в РФ.

13 декабря Лукашенко встретился с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым. Диктатор начал жаловаться на то, что белорусские продукты не так охотно принимают на российский рынок.

Он добавил, что Беларусь порой упрекают и в демпинге на российском рынке — поставках более дешевой продукции. «Я часто руководителям России говорю: вы скажите, создайте компанию какую-то крупную, и мы через нее будем поставлять на всю Россию. Мы вам поставляем за рубль, а вы продавайте за 10, если считаете, что россияне очень богатые. То есть здесь просто идет недобросовестная конкуренция. Дело абсолютно не в качестве», — заявил Лукашенко.

Лукашенко начал рассказывать, что в Беларуси с советских времен сохранены и даже ужесточены ГОСТы. «Мы начали развивать, терпели. Потому что у вас были какие-то технические регламенты, а у нас — ГОСТы, у нас натуральное, а у вас — с добавками. У вас дешевле в силу этого, а у нас дороже. И мы не могли конкурировать после распада Союза на этих рынках, потому что население было небогатое. Нам трудно было конкурировать, потому что натуральное дороже стоило, — рассказал Лукашенко. — Но я тогда жестко поставил задачу: будем терпеть, посмотрите — через два-три года ситуация изменится. Люди не будут все время бедными и будут склонны даже за последние деньги покупать натуральное. Так и произошло».

Лукашенко наряду с этим обратил внимание, что раз идет атака в отношении белорусской продукции, поставлена задача диверсифицировать рынки. «Это аксиома для любого государства. Нельзя замыкаться даже на самое дружественное и братское государство — один рынок, не имея других», — сказал диктатор.


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