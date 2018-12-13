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Белорус Владислав Колячонок попал в список фаворитов драфта НХЛ-2019

  • 13.12.2018, 14:00

В список вошли 62 хоккеиста.

Белорусский защитник "Флинта Файрбердс" Владислав Колячонок попал в список фаворитов драфта НХЛ-2019 по версии эксперта телеканала TSN Крэйга Баттона, пишет "Прессбол".

В список вошли 62 хоккеиста. В первой тройке рейтинга американец Джек Хьюз, финн Каапо Какко и россиянин Василий Подколзин. Белорус Владислав Колячонок, который выступает в лиге Онтарио, расположился на 37-ом месте (2-й раунд, 6-й пик).

В нынешнем сезоне защитник в 19 матчах набрал 10 (0+10) очков.


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