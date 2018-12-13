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Дмитрий Полиенко: Действия милиции гнусны

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  • 13.12.2018, 14:09
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Дмитрий Полиенко
Фото: spring96.org

Милиция устроила провокацию против активиста.

Активист Дмитрий Полиенко написал о странной провокации, которую сегодня утром устроила милиция против него и людей, пришедших его поддержать в суд Заводского района Минска:

«Оказывается, мне вовсе не нужно было приходить к 8 утра в ГОМ-2 (опорный пункт по ул. Ангарской). А позже до 12:40 сидеть и кататься вместе с «перегарными дядьками» и «чернильными феями».

Как только людей начали загружать в машины, что бы везти в суд, меня остановил дядька в штатском, и закрыл в кабинете. Позже поинтересовался, есть ли у меня страница вконтакте. Я сказал, что нет. Начал смеяться и трындеть «хорошо подумал? ну смотри!» - что и к чему это было - не знаю. После этого меня вызвали в кабинет инспекции, и в очередной (уже 5ый раз) опросили, почему я не хожу на лекции, и дали бумагу явиться завтра к ним в 9:10 в РУВД.

Адвокатка и люди пришедшие меня поддержать (Максим Винярский и Ольга Николайчик) около 3 часов провели в здании суда и на улице. Карательные структуры своей дезинформацией, и поведением в очередной раз решили поиздеваться и поглумиться надо мной, и над людьми, которые хотели поддержать меня в суде.

Как вы думаете, стоит ли после сегодняшнего дня вообще куда-то ходить? Не думаю.

Им нужно - пускай вызывают свое бело-синее такси, и везут. Сам к ним больше не ногой».

«Действия милиции гнусны. На мою деятельность это никак не повлияет, наоборот, ложь и действия милиции - это только дискредитирует саму структуру МВД. Они же тем самым показывают свою сущность», - заявил активист в комментарии сайту Charter97.org.

Напомним, что сегодня утром Дмитрия Полиенко задержали в отделении милиции на улице Ангарской в Минске, куда вызвали ранее.

Дмитрий Полиенко вышел на свободу 24 октября и должен был почти ежедневно появляться в Заводском РОВД, чтобы слушать лекции, которые касались трудоустройства. Несколько раз экс-политзаключенный пришел на лекции, а затем отказался это делать принципиально.

В своем обращении в прокуратуру активист указал, что действия сотрудников милиции незаконны, никто не имеет права принуждать его к работе. Ежедневные вызовы на лекции - это также необоснованный контроль и нарушение прав и свобод.

«Не прошел и первый суд, как дали повестку на второй, - сообщил Дмитрий в социальных сетях. - Я уже говорил о своем отношении к этим лекциям и о том, почему я на них не хожу и не собираюсь впредь ходить. Я не собираюсь плясать под дудку тех, кто меня бросил за решетку и не собираюсь быть у них на удочке».

Дмитрий Полиенко добавил, что протоколы на него составлен по статье 23.4 («неповиновение законному требованию сотрудника милиции»).


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