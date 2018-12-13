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Черная среда Кремля

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  • Кирилл Сазонов
  • 13.12.2018, 14:20
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Кирилл Сазонов

В ЕС осознали, что гопника нужно сильно бить.

Заседание Европарламента сделала обычную среду для Кремля действительно черной. И если вы провели аналогии с черной пятницей, когда магазины заманивают покупателей большими скидками, то это не совсем так. Хотя, можно говорить и о скидках, но исключительно в контексте древнего города Спарта. Там со скалы сбрасывали слабых и некрасивых мальчиков. В нашем случае к краю пропасти подталкивают сразу целое некрасивое государство. И это правильно - сортировать их на красивых и не очень с помощью индивидуальных санкций всем надоело.

Понятно, что решения Европарламента это не приговор, приведенный в исполнение. Следующий шаг должны сделать парламенты и правительства государств, входящих в Евросоюз. Но сама по себе политическая инициатива и ключевые моменты очень показательны. Налицо тенденция - переход от глубокой озабоченности с осуждением, с призывом бить, причем по болевым точкам.

Итак, первое, что сделал Европарламент, это принял резолюцию, которой призвал страны-члены ЕС закрыть порты для российских судов, идущих из Азовского моря, и ввести санкции против РФ за агрессию против Украины в Керченском проливе. Резолюцию поддержали 433 депутата, 30 воздержались, 205 проголосовали против. То есть российские суда могут перейти в состояние автономного плавания с дозаправкой исключительно в портах Венесуэлы или Китая. Ну и Африка остается последней надеждой. Представляете, как это повлияет на логистику по доставке грузов из России и на их стоимость в результате? В мире глобальной конкуренции достаточно болезненный укол. И ощущать себя страной-изгоем можно будет уже не только на суше, но и на море. Но это еще не все. Евродепутаты посягнули на самое святое.

В качестве самого тревожного звоночка для Кремля Европейский парламент таки выступил за прекращение реализации проекта трубопровода "Северный поток-2". "Поскольку Украина играет решающую роль в европейской энергетической сети, члены Европарламента осуждают строительство газопровода "Северный поток-2", который идет в обход Украины, так как это политический проект, представляющий угрозу европейской энергетической безопасности. Поэтому члены Европарламента призывают к его отмене", - говорится в сообщении.

И вот это уже очень серьезно. А Германия, претендующая на ключевую роль в ЕС, не сможет так просто игнорировать эту резолюцию. Хотя, будем реалистами - без неофициального одобрения Германии вероятность такого решения парламента ЕС (снова 433 за) вообще невысока. Значит, заранее и в процессе консультаций к этому мнению пришли все ключевые игроки? То есть переговоры Меркель с Путиным и закрытое заседание группы в Нормандском формате по введению миссии ОБСЕ в Черное и Азовское море закончились ничем. Ну, то что Путин уперся и начал привычно быковать никого не удивляет. А вот Евросоюз... неужели начал прозревать? Неужели на четвертый год агрессии лидеры ЕС осознали, что гопника нужно сильно бить, не теряя лишних калорий на уговоры? Хотелось бы верить. И тогда к новости "В Москве выпал снег и он не растает" можно будет добавлять закадровый комментарий "Никогда!" и злорадный инфернальный хохот.

Кирилл Сазонов, site.ua


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