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Евро подорожал на минских торгах

  • 13.12.2018, 14:28

Белорусский рубль снизился к европейской валюте и российскому рублю.

Евро и российский рубль на валютных торгах 13 декабря в Минске подорожали, доллар подешевел.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар подешевел на Br0,0066 и составляет Br2,1204 (12 декабря - Br2,127 за $1).

Евро подорожал на Br0,0051 до Br2,4136 (12 декабря - Br2,4085 за 1 евро).

Курс российского рубля повысился на Br0,0012 до Br3,2021 за 100 российских рублей (12 декабря - Br3,2009 за 100 российских рублей).


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