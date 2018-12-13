Экс-председатель Лоевского райисполкома получил семь лет за коррупцию 6 13.12.2018, 14:37

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У него будет конфисковано имущество.

Суд вынес приговор экс-председателю Лоевского райисполкома. Бывший чиновник обвинялся в получении взяток и превышении служебных полномочий, его задержали в октябре 2017 года, пишет tut.by.

На тот момент он уже не занимал должность председателя Лоевского райисполкома, работал замдиректора светлогорского автопарка.

Суд приговорил обвиняемого к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества и лишил права занимать организационно-распорядительные должности сроком на пять лет. В доход государства также взыскана сумма незаконно полученных взяток — свыше 1800 рублей.

Напомним, первые эпизоды в уголовном деле Дмитрова датированы еще 2014 годом, когда он возглавлял филиал РУП «Гомельэнерго» «Дубрава-Агро» Светлогорского района. По версии следствия, будучи директором этого сельхозпредприятия, обвиняемый заключал договоры поставки и оказания услуг с тремя коммерческими структурами — и действовал при этом не всегда с выгодой для своего предприятия.

Следующий эпизод относится к 2016 году, когда Дмитров уже занимал должность председателя райисполкома. Схема та же, но масштабы шире. Теперь в ней участвовало не одно предприятие, а несколько. Все они выбирали поставщиков, на которых им указывал глава района. И снова в деле фигурируют уже знакомые коммерческие фирмы. Рассчитываться местным хозяйствам с ними нужно было без задержек. У кого не было денег — отдавали скот.

Привилегии, которые от Дмитрова получали представители коммерческих предприятий, по версии следствия, щедро вознаграждались. Так, весной 2014 года он получил взятку в виде сруба бани и детской песочницы, которые были установлены на участке, принадлежащем супруге. Весной 2017 года Дмитрову подарили гараж в Светлогорске. Предоставленную одним из автосервисов по просьбе знакомых руководителю района коммерсантов услугу по ремонту его личного Opel Zafira следователи расценили как взятку.

На суде Дмитров ни по одному эпизоду вину не признал. Утверждал, что действовал в экономических интересах предприятий района.

Решение суда не вступило в законную силу.