Минфин: Беларусь потеряет из-за «налогового маневра» $8-12 миллиардов 8 13.12.2018, 14:57

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Экономика ощутит потери уже в следующем году.

"Суммарно бюджетные потери составляют Br630 млн", - сообщил журналистам министр финансов Беларуси Максим Ермолович на полях Совета Министров "cоюзного государства", сообщает БелТА.

По его словам, республиканский бюджет Беларуси на 2019 год сформирован по пессимистическому сценарию работы экономики и учитывает негативное влияние налогового маневра на бюджет.

Суммарные потери до 2024 года могут составить от $8 млрд до $12 млрд. Вместе с тем белорусская сторона рассчитывает на урегулирование вопроса о компенсациях из-за налогового маневра в ходе переговоров.

"Оценки могут быть самые разные, они зависят от цены на нефть. Надеюсь, что удастся в ходе переговоров избежать таких существенных потерь, и мы найдем решение этой проблемы в ближайшее время", - добавил Максим Ермолович.