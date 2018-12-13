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В Минске из ледовой арены решили сделать столовую

  • 13.12.2018, 15:54
Фото: onliner.by

Четырем сотням юных спортсменов предложили потерпеть.

В Минске власти активно готовятся к проведению масштабного и сложного в организационном плане мероприятия - II Европейских игр, пишет onliner.by. Подготовительные работы идут вразрез с желаниями минчан.

Вчера вечером в СДЮШОР по фигурному катанию в Каролинском проезде экстренно собрали родителей и объявили не самые приятные новости: главную арену закрывают для реконструкции — ее решили переоборудовать в столовую для надвигающихся соревнований.

— Нас поставили перед фактом: все группы начальной подготовки распускают в лучшем случае до 1 сентября 2019 года. В худшем — сроки неопределенные. В итоге без льда на весь сезон остаются около 400 детей! — пишут раздосадованные родители. — Но разобранную арену еще нужно будет собрать после Игр, а это займет немало времени. Мы очень сильно сомневаемся, что к условленному сроку наши дети смогут приступить к тренировкам.

Данное обстоятельство очень сильно затруднит учебно-тренировочный процесс всех спортсменов СДЮШОР. Так как для фигуристов 8 месяцев — это огромный срок. Возмущает сам факт того, что единственную в стране специализированную детскую и юношескую школу олимпийского резерва в городе Минске хотят демонтировать и превратить в столовую. Я уже не говорю об экономической составляющей данного действия: сколько денег будет закопано в никуда?

В СДЮШОР информацию о временном закрытии арены подтвердили. В учебном заведении от таких новостей тоже не в восторге.

— Действительно, нам объявили о реконструкции арены, хотя официальных документов мы пока не получали. Как нам сказали, будут делать какой-то ремонт и что-то перестраивать, а после Игр вернут в исходное положение.

Честно говоря, мы не очень понимаем, почему было принято такое решение. О проведении Европейских игр было известно еще три года назад, но предпринимать какие-то действия город начал только сейчас, чуть ли не в последний день.

Конечно, имидж страны — это важно, но что делать нам? У нас обучается 419 фигуристов, кроме них есть еще хоккеисты, любители, профессиональные спортсмены, которые представляют страну на европейских соревнованиях. Им заниматься будет негде: в Минске нет других СДЮШОР по фигурному катанию олимпийского резерва. Понимаю, почему родители расстроены. У нас теперь тоже много вопросов. Например, как не растерять тренерский состав, который определенно пойдет работать в другие места.

Мы стараемся решить проблему, планируем, как перебросить максимальное количество человек на вторую, «маленькую» арену. Но все учащиеся там точно заниматься не смогут, — прокомментировали в СДЮШОР.


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