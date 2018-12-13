В Польше задержан россиянин, подозреваемый в терроризме 2 13.12.2018, 16:18

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Фото: PAP

Агентство внутренней безопасности задержало гражданина РФ по подозрению в террористических преступлениях.

Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в терроризме члена Исламского государства, передает «Радио Польша».

Сотрудники АВБ задержали гражданина Российской Федерации Алви А. Он подозревается в совершении преступления террористического характера. Задержание имело место 28 ноября, но только сегодня сообщение о нем обнародовано. Мужчина находится по арестом.

Задержание подозреваемого в терроризме гражданина РФ - это результат сотрудничества сотрудников АВБ и полиции. Из собранных материалов следует, что Алви А. был членом террористических организаций, действующих на территории Турции и Сирии. Он также принимал участие в военных действиях на Ближнем Востоке в рядах боевиков Исламского государства.

Прокуратура предъявила задержанному обвинения с совершении преступлений, о которых говорится в ст. 258, параграфе 2 Уголовного кодекса РП.

АВБ идентифицировало Алви А. Как члена группы, занимающейся логистикой террористических организаций. На территории Польши он поддерживал контакты с другими радикалами, из них некоторые уже депортировано в страны происхождения.