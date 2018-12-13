«Заболел и пошел в платный медцентр, там отказались выдавать больничный, ссылаясь на Минздрав» 2 13.12.2018, 16:52

1,121

Минчанин не нашел случившемуся какое-то здравое объяснение.

Сергей недавно заболел: поднялась температура, начался сильный кашель. В общем, все типичные признаки простуды или даже гриппа, пишет onliner.by. Мужчина решил пойти на консультацию к врачу в платный медицинский центр. Но выяснилось, что больничный ему дать не могут. Внятных объяснений по этому поводу он так и не получил.

— Ситуация в том, что я приписан к 19-й поликлинике, а живу временно в Сухарево, — объясняет минчанин. — До поликлиники мне добираться около часа, при этом в 10 минутах ходьбы от моего дома есть частный медицинский центр «Кравира». Я рассудил, что час езды на общественном транспорте не только ухудшит мое состояние, но и подвергнет опасности заражения других людей. Поэтому решил пойти в частный центр.

Мужчина оплатил прием, его осмотрел врач и назначил необходимые лекарства, а когда пациент попросил оформить больничный, неожиданно получил отказ.

— Врач сказала, что больничные листы выдаются только в случае, если у пациента есть медицинская страховка. Гражданам, которые оплачивают консультацию самостоятельно, как выяснилось, оформить больничный лист данный частный медцентр не может, — объяснил он. — Я позвонил в другие частные медицинские центры — «Лодэ», «Нордин», уточнил информацию и в ведомственных медицинских центрах — «Горизонт», МТЗ. И везде получил аналогичный ответ: больничный для пациентов, которые самостоятельно оплачивают прием, не предусмотрен. Причем врачи ссылаются на некое распоряжение Министерства здравоохранения и аргументируют данный запрет борьбой с коррупцией. Мол, а что вы хотели, больничные кому попало выдавать?

Я от такой логики растерялся. Во-первых, лечение «кому попало» они могут выписывать, почему не могут выдавать больничные? Во-вторых, больше всего случаев коррупции с больничными было как раз не в частных медцентрах, а в государственных поликлиниках. В-третьих, выдачу больничных листов строго контролирует Минздрав, и вряд ли частный медцентр будет заниматься их нелегальной выдачей. В общем, я не нашел этому запрету какое-то здравое объяснение.

В связи с этим у него возникли следующие вопросы:

- Какие законодательные акты регулируют процесс выдачи больничных частными медицинскими центрами? В частности, выдачу больничных пациентам, которые самостоятельно оплачивают прием.

- Почему частным медицинским центрам запрещено выдавать больничные листы пациентам, которые самостоятельно платят за прием?

- Почему, чтобы получить больничный лист в частном медцентре, нужно обязательно оформить медицинскую страховку или договор на обслуживание в этом медицинском центре?

- Каким образом запрет на выдачу больничных листов пациентам, самостоятельно оплатившим прием, помогает в борьбе с коррупцией?

Минздрав: «Нет запрета на выдачу листков нетрудоспособности пациентам, которые самостоятельно платят за прием»

Журналисты переслали вопросы Сергея в Министерство здравоохранения и получили следующие ответы.

«Отдельных нормативных правовых актов, определяющих порядок организации и проведения экспертизы временной нетрудоспособности (далее — ВН) организациями здравоохранения частной формы собственности, нет, — сообщает Минздрав. — Порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о ВН, в том числе в частных медицинских центрах, утвержден постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 09.07.2002 №52/97.

Порядок проведения экспертизы ВН, в том числе частными медицинскими центрами, определен инструкцией о порядке проведения экспертизы временной нетрудоспособности, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24.12.2014 № 104 (далее — инструкция).

Почему частным медицинским центрам запрещено выдавать больничные листы пациентам, которые самостоятельно платят за прием? Почему, чтобы получить больничный в частном медицинском центре, нужно обязательно оформить медицинскую страховку или договор на обслуживание в этом медицинском центре?

Министерством здравоохранения Республики Беларусь не устанавливается запрет на выдачу листков нетрудоспособности пациентам, которые самостоятельно платят за прием.

Организация проведения экспертизы ВН в организации здравоохранения регламентируется приказом руководителя организации здравоохранения, в котором определен круг лиц, в отношении которых проводится экспертиза ВН — это право руководителя каждого частного медицинского центра, реализуемое в рамках законодательства Республики Беларусь.

Каким образом запрет на выдачу больничных листов пациентам, самостоятельно оплатившим прием, помогает в борьбе с коррупцией?

Запрета на выдачу листков нетрудоспособности пациентам, самостоятельно оплатившим прием, не существует. Вместе с тем выдача листков нетрудоспособности пациентам, находящимся под медицинским наблюдением на постоянной основе, значительно снизит риск экспертной ошибки и в конечном итоге — коррупционный риск.

Одной из задач экспертизы ВН является не только своевременное направление пациента на ВКК в установленных случаях, но и определение необходимости направления пациента в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на медико-социальную экспертизу (далее — МСЭ) в сроки, установленные законодательством, в том числе при повторных случаях одного или этиологически связанных (родственных) заболеваний.

В случаях однократного обращения пациента за медицинской помощью к врачу-специалисту частного медицинского центра, который не во всех случаях может являться лечащим врачом, а также непредставления всей необходимой информации о состоянии своего здоровья, в том числе о случаях ВН за последние 12 месяцев, может привести к экспертным ошибкам, несвоевременному направлению пациента на МСЭ, что может повлечь прекращение выплаты пособия по временной нетрудоспособности и другое.

Медицинское наблюдение пациента на постоянной основе (путем оформления страховки или договора на медицинское обслуживание) позволит предупредить возможные экспертные ошибки.

В целом предупреждению коррупционного риска будет способствовать развитие в республике электронного здравоохранения, формирование единого информационного пространства, полномасштабной республиканской информационной системы; расширение и совершенствование взаимодействия государственных и негосударственных организаций здравоохранения».