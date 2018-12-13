закрыть
13 декабря 2018, четверг, 17:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

«Заболел и пошел в платный медцентр, там отказались выдавать больничный, ссылаясь на Минздрав»

2
  • 13.12.2018, 16:52
  • 1,121

Минчанин не нашел случившемуся какое-то здравое объяснение.

Сергей недавно заболел: поднялась температура, начался сильный кашель. В общем, все типичные признаки простуды или даже гриппа, пишет onliner.by. Мужчина решил пойти на консультацию к врачу в платный медицинский центр. Но выяснилось, что больничный ему дать не могут. Внятных объяснений по этому поводу он так и не получил.

— Ситуация в том, что я приписан к 19-й поликлинике, а живу временно в Сухарево, — объясняет минчанин. — До поликлиники мне добираться около часа, при этом в 10 минутах ходьбы от моего дома есть частный медицинский центр «Кравира». Я рассудил, что час езды на общественном транспорте не только ухудшит мое состояние, но и подвергнет опасности заражения других людей. Поэтому решил пойти в частный центр.

Мужчина оплатил прием, его осмотрел врач и назначил необходимые лекарства, а когда пациент попросил оформить больничный, неожиданно получил отказ.

— Врач сказала, что больничные листы выдаются только в случае, если у пациента есть медицинская страховка. Гражданам, которые оплачивают консультацию самостоятельно, как выяснилось, оформить больничный лист данный частный медцентр не может, — объяснил он. — Я позвонил в другие частные медицинские центры — «Лодэ», «Нордин», уточнил информацию и в ведомственных медицинских центрах — «Горизонт», МТЗ. И везде получил аналогичный ответ: больничный для пациентов, которые самостоятельно оплачивают прием, не предусмотрен. Причем врачи ссылаются на некое распоряжение Министерства здравоохранения и аргументируют данный запрет борьбой с коррупцией. Мол, а что вы хотели, больничные кому попало выдавать?

Я от такой логики растерялся. Во-первых, лечение «кому попало» они могут выписывать, почему не могут выдавать больничные? Во-вторых, больше всего случаев коррупции с больничными было как раз не в частных медцентрах, а в государственных поликлиниках. В-третьих, выдачу больничных листов строго контролирует Минздрав, и вряд ли частный медцентр будет заниматься их нелегальной выдачей. В общем, я не нашел этому запрету какое-то здравое объяснение.

В связи с этим у него возникли следующие вопросы:

- Какие законодательные акты регулируют процесс выдачи больничных частными медицинскими центрами? В частности, выдачу больничных пациентам, которые самостоятельно оплачивают прием.

- Почему частным медицинским центрам запрещено выдавать больничные листы пациентам, которые самостоятельно платят за прием?

- Почему, чтобы получить больничный лист в частном медцентре, нужно обязательно оформить медицинскую страховку или договор на обслуживание в этом медицинском центре?

- Каким образом запрет на выдачу больничных листов пациентам, самостоятельно оплатившим прием, помогает в борьбе с коррупцией?

Минздрав: «Нет запрета на выдачу листков нетрудоспособности пациентам, которые самостоятельно платят за прием»

Журналисты переслали вопросы Сергея в Министерство здравоохранения и получили следующие ответы.

«Отдельных нормативных правовых актов, определяющих порядок организации и проведения экспертизы временной нетрудоспособности (далее — ВН) организациями здравоохранения частной формы собственности, нет, — сообщает Минздрав. — Порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о ВН, в том числе в частных медицинских центрах, утвержден постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 09.07.2002 №52/97.

Порядок проведения экспертизы ВН, в том числе частными медицинскими центрами, определен инструкцией о порядке проведения экспертизы временной нетрудоспособности, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24.12.2014 № 104 (далее — инструкция).

Почему частным медицинским центрам запрещено выдавать больничные листы пациентам, которые самостоятельно платят за прием? Почему, чтобы получить больничный в частном медицинском центре, нужно обязательно оформить медицинскую страховку или договор на обслуживание в этом медицинском центре?

Министерством здравоохранения Республики Беларусь не устанавливается запрет на выдачу листков нетрудоспособности пациентам, которые самостоятельно платят за прием.

Организация проведения экспертизы ВН в организации здравоохранения регламентируется приказом руководителя организации здравоохранения, в котором определен круг лиц, в отношении которых проводится экспертиза ВН — это право руководителя каждого частного медицинского центра, реализуемое в рамках законодательства Республики Беларусь.

Каким образом запрет на выдачу больничных листов пациентам, самостоятельно оплатившим прием, помогает в борьбе с коррупцией?

Запрета на выдачу листков нетрудоспособности пациентам, самостоятельно оплатившим прием, не существует. Вместе с тем выдача листков нетрудоспособности пациентам, находящимся под медицинским наблюдением на постоянной основе, значительно снизит риск экспертной ошибки и в конечном итоге — коррупционный риск.

Одной из задач экспертизы ВН является не только своевременное направление пациента на ВКК в установленных случаях, но и определение необходимости направления пациента в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на медико-социальную экспертизу (далее — МСЭ) в сроки, установленные законодательством, в том числе при повторных случаях одного или этиологически связанных (родственных) заболеваний.

В случаях однократного обращения пациента за медицинской помощью к врачу-специалисту частного медицинского центра, который не во всех случаях может являться лечащим врачом, а также непредставления всей необходимой информации о состоянии своего здоровья, в том числе о случаях ВН за последние 12 месяцев, может привести к экспертным ошибкам, несвоевременному направлению пациента на МСЭ, что может повлечь прекращение выплаты пособия по временной нетрудоспособности и другое.

Медицинское наблюдение пациента на постоянной основе (путем оформления страховки или договора на медицинское обслуживание) позволит предупредить возможные экспертные ошибки.

В целом предупреждению коррупционного риска будет способствовать развитие в республике электронного здравоохранения, формирование единого информационного пространства, полномасштабной республиканской информационной системы; расширение и совершенствование взаимодействия государственных и негосударственных организаций здравоохранения».


популярное за неделю

Мнение

Сильные люди
Сильные люди Наталья Радина
Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип
Нам бы свой островок успеть построить
Нам бы свой островок успеть построить Аркадий Бабченко
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой Леонид Судаленко