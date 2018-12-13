Экс-министр труда: В спецслужбах тоже берут взятки 1 13.12.2018, 17:14

Почему громкое «дело врачей» не остановило коррупционеров?

В июне КГБ подробно рассказал жителям страны, в том числе через государственные телеканалы, о раскрытии коррупционной схемы в Минздраве. Дело стало самым резонансным за последние годы: около 100 человек попали под следствие. На днях Генеральная прокуратура направила в Верховный суд первые уголовные дела, в том числе и экс-замминистра Игоря Лосицкого, пишет udf.by.

Однако резонансный скандал, по всей видимости, не отбил у нарушителей закона желание даже хотя бы на время приостановить коррупционные преступления.

Так, на днях БЕЛТА сообщило, что главный врач Щучинского зонального центра гигиены и эпидемиологии подозревается в хищении 12 тысяч рублей. По август 2018 года некоторые работники, получив премию, возвращали руководителю более половины выплаченной им суммы.

Почему коррупционные дела продолжают появляться, несмотря на активную борьбу с нарушителями закона?

«Людей-то поймали, но не изменили систему принятия решений»

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов в комментарии обратил внимание, что причины для появления коррупции в стране не устранены.

«Людей-то поймали, но не изменили систему принятия решений. Допустим, только теперь, с нового года, изменятся порядок импорта лекарств в страну. Там серьезный ажиотаж – буквально за две недели нужно подвергнуть регистрации все лекарства. Иными словами, кое что уже делается, но глобально мало что изменилось. Коррупция появляется там, где есть условия для нее», – отметил Виктор Магелов.

По его мнению, «дело врачей» мало кого могло напугать, т.к. за коррупционеров в учреждениях других отраслей в массовом порядке пока не взялись.

«Не думайте, что коррупция только в Минздраве. Она и в других отраслях», – сказал сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства.

Виктор Маргелов привел пример: вряд ли может обойтись без нарушения закона в случае, если чиновники предлагают участвовать в тендере поставщикам условного автомобиля темно-зеленого цвета.

«Почему «Газели» проигрывают в Беларуси тендеры для поставок автомобилей «скорой помощи», хотя они в два раза дешевле «Фордов»? Наверное, потому что кто-то в Минздраве придумал соотвествующий барьер: что в машинах должны быть предусмотрены подушки безпастности для водителей. А на «Газелях» их нет», – рассказал Виктор Маргелов.

Он считает, что даже если правоохранительные органы добросоветстно будут заниматься вскрытием коррупционных схем, то нарушения закона еще не скоро прекратятся.

«Некоторые откупятся даже от спецслужб»

Бывший министр труда Александр Соснов назвал еще несколько причин расцвета коррупции в Беларуси.

«Думаю, в спецслужбах тоже берут взятки. Некоторые откупятся даже от них», – отметил экс-министр труда.

Кроме того, по его мнению, спецслужбы не в состоянии дойти до каждого чиновника и проверить его на злоупотребление служебными полномочиями.

«Не думаю, что коррупцию можно победить, если борьба с нею ведется силами исключительно спецслужб – без общественности. Если бы граждане и СМИ имели бы возможность проверять и контролировать дейстия чиновников, эффект был бы большим. Может быть, коррупция и не искоренили бы, но такой масштабной, как теперь, она был не была», – считает Александр Соснов.