Павла Северинца оштрафовали на $600
- 13.12.2018, 17:22
Оппозиционного политика обвинили в «неповиновении милиции».
Сопредседателя Белорусской христианской демократии Павла Северинца и активиста Сергея Аненкова признали виновными в «неповиновении милиции» (статья 23.4 административного кодекса). Они же утверждают, что неповиновения не было, передает «Радыё Свабода». Их задержали вчера в Куропатах.
Судья Виктор Шевцов посмотрел видеоролик задержания, и, не выходя из зала, приговорил Северинцу штраф в 49 базовых величин и 38 базовых - Аненкову.
Павла Северинца и Сергея Аненкова задержали 12 декабря около ресторана «Поедем поедим» рядом с Куропатами. Вечером их отвезли в Боровлянский райотдел милиции и составили протокол за «неповиновение милиции». Причем, милиционеров вызвал посетитель ресторана, который туда приезжает часто. Он отказался взять буклеты о Куропатах и оставить автомобиль на въезде, начал скандалить.
Ночь Северинец и Аненков провели в изоляторе УВД Минского района на улице Франциска Скорины в Минске.
В суд Минского района их привезли только после обеда.