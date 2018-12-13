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Павла Северинца оштрафовали на $600

  • 13.12.2018, 17:22
Павел Северинец

Оппозиционного политика обвинили в «неповиновении милиции».

Сопредседателя Белорусской христианской демократии Павла Северинца и активиста Сергея Аненкова признали виновными в «неповиновении милиции» (статья 23.4 административного кодекса). Они же утверждают, что неповиновения не было, передает «Радыё Свабода». Их задержали вчера в Куропатах.

Судья Виктор Шевцов посмотрел видеоролик задержания, и, не выходя из зала, приговорил Северинцу штраф в 49 базовых величин и 38 базовых - Аненкову.

Павла Северинца и Сергея Аненкова задержали 12 декабря около ресторана «Поедем поедим» рядом с Куропатами. Вечером их отвезли в Боровлянский райотдел милиции и составили протокол за «неповиновение милиции». Причем, милиционеров вызвал посетитель ресторана, который туда приезжает часто. Он отказался взять буклеты о Куропатах и оставить автомобиль на въезде, начал скандалить.

Ночь Северинец и Аненков провели в изоляторе УВД Минского района на улице Франциска Скорины в Минске.

В суд Минского района их привезли только после обеда.


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