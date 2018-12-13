Названа дата получения Томоса будущим главой Украинской православной церкви 13.12.2018, 17:20

Будущий глава УПЦ получит Томос из рук Вселенского патриарха.

Представитель УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) заявил, что Томос об автокефалии будущему предстоятелю поместной православной церкви в Украине вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

Он отметил, что 6 января в Константинополе "должна быть совершена божественная литургия, сослужение Вселенского патриарха и предстоятеля (поместной церкви), и после этого ему будет вручен Томос", сообщает ВВС Украина.

Зоря также рассказал, что 15 декабря иерархи УПЦ КП придут на Объединительный собор. Каждый возьмет с собой двух человек: одного клирика и одного монаха или мирянина.

Он добавил, что УПЦ КП представит своего кандидата на главенство в поместной церкви уже на соборе.

"У нас есть единственное предложение по кандидатуре, которую предложат собору", - сказал пресс-секретарь УПЦ КП.

По его словам, голосование на соборе будет тайным.

Архиепископ добавил, что комиссия представителей православных церквей Украины, которая ведет подготовку к объединительному собору, рассмотрела проект устава будущей поместной церкви.

"Мы прошли по проекту устава, который был предложен от синода Вселенского патриархата. Дискутировали, некоторые вещи сохранены, некоторые вещи изменены, несколько отброшено", - отметил он.

15 декабря в Софии Киевской состоится Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной Украинской православной церкви. Собор утвердит устав Украинской церкви и выберет ее предстоятеля.