Крупнейший британский инвестор решил уйти из российского госдолга

Крупнейший британский инвестор решил уйти из российского госдолга1
- 13.12.2018, 17:45
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Это еще одни «сюрприз» для российских властей.
Ориентированная на развивающиеся рынки компания, управляющая активами на $76 миллиардов, уже менее оптимистично смотрит на российские активы, учитывая их уязвимость перед санкциями США, которая может сохраняться неопределенно долгое время, пишет finanz.ru.
Ashmore вынуждена постепенно сокращать вложения в РФ, хотя такая капитуляция необычна для компании, в прошлом не боявшейся обвалов рынка.
Американские санкции против РФ сопоставимы с бомбой замедленного действия, и ситуация будет только ухудшаться с учетом того, что спецпрокурор Роберт Мюллер завершает расследование, сказала главный аналитик Ashmore Ян Ден в интервью. Если Россию признают виновной во вмешательстве в выборы США 2016 года, стране грозят новые повальные санкции, сказал Ден.
Мрачный прогноз от инвестора, известного своей готовностью рисковать, вкладывая средства в такие бедствующие рынки, как Венесуэла, усугубляет ситуацию для властей РФ, пытающихся ограничить отток инвестиций из страны. Со времени введения новых санкций в апреле нерезиденты вывели из локальных облигаций РФ около 500 миллиардов рублей ($7,6 миллиарда).