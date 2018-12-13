Какой будет погода до конца недели 13.12.2018, 17:46

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Прогноз погоды на ближайшие три дня.

14 декабря погодные условия на территории Беларуси будет определять малоактивный фронтальный раздел.

Ожидается облачно. Ночью во многих районах, днем местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток 0..-5°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидромет.

15 декабря Беларусь окажется на периферии скандинавского антициклона. Местами по стране пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..-7°С, в восточных районах до -9°С, максимальная - днем 0..-6°С.

16 декабря республика будет находиться на периферии скандинавского антициклона, центр которого переместится на Рыбинское водохранилище, в западных районах страны скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Карпат. Ночью без существенных осадков, утром и днем преимущественно по западной половине страны кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..-9°С, по востоку при прояснениях до -12°С, максимальная - днем -1..-7°С.