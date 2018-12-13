В Эстонии повысят минимальную зарплату до €540 1 13.12.2018, 17:58

Минимальная часовая зарплата составит €3,21.

На заседании 13 декабря правительство Эстонии одобрило повышение минимальной зарплаты в стране. С начала следующего года она вырастет до 540 евро в месяц, минимальная часовая зарплата составит 3,21 евро.

Об этом пишет Delfi.

Согласно решению, также увеличатся суммы связанных с минимальной зарплатой пособий, например помощи родителям, платы за отпуск по уходу за ребенком и за отпуск по уходу за близким.

В 2012 году минимальная зарплата составляла 290 евро, в 2013 году - 320 евро, в 2014 году - 335 евро, в 2015 - 390 евро, в 2016 - 430 евро, в 2017 - 470 евро и в 2018 году - 500 евро.

Отметим, средняя зарплата в Эстонии составляет более 1200 евро.