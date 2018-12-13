Гомельский блогер Максим Филипович объявил голодовку после ареста 7 13.12.2018, 18:08

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МАКСИМ ФИЛИППОВИЧ

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Его арестовали на 14 суток.

12 декабря суд Советского района Гомеля оштрафовал «за оскорбление» и арестовал на 14 суток «за мелкое хулиганство» блогера Максима Филиповича.

«Максим не верил в справедливое рассмотрение дела, поэтому и дома, и после суда заявил, что будет голодать весь срок», - сообщила «Радыё Свабода» жена блогера Юлия Филипович.

По словам Юлии, Максим Филипович вступился в магазине за людей, которым хамил один из посетителей.

«Началась ссора. Максим включил стрим и вызвал милицию. Но виновным остался сам», - сказала Юлия.

На суде против Филиповича свидетельствовали кассир и охранник магазина.

«Хотя кассир сама первая успокаивала неспокойного посетителя, который и начал конфликт», - отметила Юлия.

Этого посетителя суд также признал виновным в оскорблении и мелком хулиганстве, но наказал только штрафом.

Юлия Филипович считает арест мужа «началом политической вакханалии», которую анонсировал Лукашенко.

Максим Филиппович стал популярен на волне протестов против «налога на тунеядцев»: он рассказывал, что потерял работу без объяснения причин, имел проблемы с поиском новой, должен был выплатить сбор за безработицу.

В своем блоге он сначала рассказывал о своей ситуации и давал советы другим безработным, позже освещал суд, на котором отстаивал свои права, а затем начал публиковать видео с акций протеста против «налога на тунеядцев». Сейчас его youtube-канал «Гарантия: нет» имеет более 30 тысяч подписчиков.