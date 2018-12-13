Видеофакт: Водитель перетащил с третьей полосы МКАД потерянный капот 3 13.12.2018, 18:36

Правильно ли он поступил?

На кольцевой дороге кто-то «потерял» крышку капота. Судя по всему, во время движения она открепилась и упала в крайней левой полосе для движения. Скопился затор из объезжающих машин, кто-то успел проехаться по детали кузова. И тут один из проезжавших мимо автомобилистов решил помочь незнакомцу и оттащить капот. Тут возникает вопрос: правильно ли он поступил?

Видео инцидента разместил на форуме Onliner пользователь.

«Внешнее кольцо МКАД, возле стадиона „Заря“, — указал он место происшествия. — Все произошло сегодня около 10:40. „Потеряшка“ появляется в конце записи — едет по обочине задним ходом».