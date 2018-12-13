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Румас и Медведев не подписали соглашение о визах

  • 13.12.2018, 19:06

Белорусская сторона не успела закончить внутригосударственные процедуры.

Главы правительств Беларуси и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев не подписали соглашение о взаимном признании виз, сообщает БелТА. Ранее анонсировалось, что это соглашение будет подписано именно 13 декабря на заседании совмина “союзного государства” Беларуси и России в Бресте.

Это соглашение, как сообщил Сергей Румас, будет подписано после завершения внутригосударственных процедур в Беларуси.

"Сегодня мы не подписывали визовое соглашение. Белорусская сторона до заседания Совмина не успела закончить внутригосударственные процедуры. Думаю, что в ближайшее время мы их закончим и соглашение будет готово к подписанию", — пояснил глава белорусского правительства.


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