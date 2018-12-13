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ПАОК – БАТЭ: На победе борисовчан можно неплохо заработать

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  • 13.12.2018, 19:31
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Букмекеры назвали фаворита поединка.

В поединке заключительного, 6-го тура группового раунда Лиги Европы БАТЭ на поле соперника играет с греческим ПАОКом.

Букмекеры фаворитом пары называют ПАОК:

победа хозяев – 1.65-1.68;

ничья – 3.65-3.80;

победа гостей – 5.5-6.00.

БАТЭ пройдет в плей-офф в случае победы над ПАОКом или ничьи при условии, что «Види» не обыграет «Челси». Если в группе образуется ситуация, при которой у БАТЭ, «Види» и ПАОКа станет по шесть очков, то итоговое расположение определит разница голов в матчах между этими командами. У «Види» в этом отношении никаких перспектив — венгры при любом поражении от «Челси» закончат ниже второй строки. У БАТЭ — тоже, потому как даже фиаско со счетом 0:1 опустит команду в таблице ниже ПАОКа, забившего больше других голов в гостях.


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