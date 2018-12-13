Новогодний салют дадут в трех точках Минска 8 13.12.2018, 19:44

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Возле Дворца спорта он продлится 11 минут.

В новогоднюю ночь салют в Минске дадут на трех площадках, сообщили агентству «Минск-Новости» в управлении культуры Мингорисполкома.

Самое большое световое шоу в музыкальном сопровождении устроят у Дворца спорта. Оно начнется в 1.30 и продлится 11 минут.

В это же время запустят салют и на площадке у Ледового дворца спорта. В парке Уго Чавеса он начнется в 2.00. Эти праздничные шоу организует администрация Фрунзенского района. Горожане увидят лазерное и пиротехническое представление в музыкальном сопровождении. На площадке у Ледового дворца спорта оно продлится 15 минут, в парке Уго Чавеса — 13.