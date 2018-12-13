Временный вид на жительство в Польше есть у 138 тысяч украинцев 1 13.12.2018, 19:54

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Польша за последние годы приняла около 1,5 миллиона украинцев.

Временный вид на жительство в Польше приблизительно есть у 200 тыс. иностранцев, которые не являются гражданами Европейского союза. Из них – 138 тыс. украинцев. Об этом 12 декабря сообщил пресс-секретарь управления по вопросам иностранцев в Польше Якуб Дудзяк, информирует "Польское радио".

"Самым популярным регионом является Мазовецкое воеводство, где сейчас эти разрешения имеет примерно 64 тыс. лиц, а также Великопольское и Малопольское воеводства – по 20 тыс. человек, Нижнесилезское – 13,5 тыс. лиц и Силезское воеводство – 13 тыс. лиц", – сообщил Дудзяк.

Большинство иностранцев находятся в Польше временно на основании виз. Если они хотят остаться в стране на более длительный период, предоставляют в воеводские управления ходатайства о выдаче разрешения на проживание, чаще всего временное.

В январе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна за последние годы приняла 1,5 млн украинцев.