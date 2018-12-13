Пока Леонид Кулаков лежал в больнице, его заочно оштрафовали за пикет возле КГБ 8 13.12.2018, 20:01

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Леонид Кулаков

Активиста «Европейской Беларуси» оштрафовали на 980 рублей.

Леонида Кулакова оштрафовали на 980 рублей за участие в акции памяти репрессированных литераторов 29 октября около минского КГБ.

«Сегодня по почте я получил письмо из Центрального суда. Сообщают, что меня судили 11 декабря и что я якобы о суде был "надлежащим образом проинформирован". Но я в тот день еще лежал в 11-й минской больнице, все залечивал сломанную около Куропат руку. Откуда я мог знать о суде?» - сказал «Радыё Свабода» Леонид Кулаков.

По словам активиста, в протоколе записано, что он «стоял со свечой и выкрикивал «Жыве Беларусь! ».

Приговор за участие в массовой акции (ч. 3, ст. 23:35 КоАП) ему заочно вынес судья Валерий Есьман.

За участие в этой акции по тому же сценарию оштрафовали Ольгу Николайчик и Максима Винярского - также на 980 рублей, также заочно и в том же суде.