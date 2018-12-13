Россиянка Бутина признала вину в нарушении закона США о иноагентах 9 13.12.2018, 20:18

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Мария Бутина

Бутиной грозит до пяти лет тюрьмы, однако сделка с прокуратурой может предусматривать более короткий срок.

Мария Бутина, которую в Соединённых Штатах обвиняют в незаконном лоббировании интересов России, признала вину в сговоре с целью нарушения американских законов об иностранных агентах. Она согласилась сотрудничать со следствием, сообщает svoboda.org со ссылкой на агентство Reuters.

Бутина признала вину только по одному пункту обвинения. Остальные преступления, которые ей вменяют, в частности, в незаконной работе на Россию, Бутина отвергает. В настоящее время Бутиной грозит до пяти лет тюрьмы, сделка с прокуратурой может предусматривать более короткий срок. Приговор будет объявлен в следующем году. Сторона защиты проведёт слушания 13 декабря.

Бутина – основатель российского движения "Право на оружие". Россиянку задержали в США 15 июля. Её обвиняют в попытках наладить контакт между президентами России и США в обход официальных каналов.

По мнению американских правоохранителей, для продвижения интересов Кремля Бутина намеревалась повлиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, в том числе связанных с Национальной стрелковой ассоциацией США.