Минское «Динамо» обеспокоено низкой посещаемостью матчей 15 13.12.2018, 20:26

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Хоккейный клуб установил специальные цены на билеты до конца сезона.

ХК "Динамо-Минск" установил специальные цены на билеты до конца сезона. Теперь на топовые матчи можно попасть от 6 до 30 рублей. Это относится к поединкам с "Ак Барсом", ЦСКА и СКА.

Что касается билетов на игры в будние дни (понедельник — четверг), то на отдельные категории они почти в два раза дешевле по сравнению с ценой на топовые матч! Это дополнительный повод сходить на "Минск-Арену" не только в пятницу и уик-энд. Снижены цены и на билеты матчей в выходные дни. На центральные места арены они упали по сравнению с первой половиной сезона больше, чем на 50%! Кстати, владельцы сезонных абонементов даже при таких ценах в итоге получили скидку свыше 30%!

В любом случае болельщиков ждет крутое спортивное шоу и незабываемая атмосфера. К тому же, сильнейшие хоккейные клубы Европы проведут решающие поединки за выход в плей-офф! Самое время вернуть "Динамо" звание самой посещаемой команды в КХЛ и помочь "зубрам" продлить сезон!

Размер скидки в таблицах указан без сбора билетного оператора, отмечает официальный сайт "зубров".