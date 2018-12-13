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Болтон: Встреча Трампа и Путина состоится только после возвращения Украине моряков и кораблей

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  • 13.12.2018, 20:35
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Советник президента США заявил, что не видит «в обозримом будущем предпосылок к такой встрече».

Советник президента США Джон Болтон заявил, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина станет возможной только после возвращения Украине моряков и кораблей, захваченных в Керченском проливе.

«Я не вижу в обозримом будущем предпосылок к такой встрече, она невозможна до тех пор, пока (украинские — Ред.) корабли и экипажи не будут освобождены», — цитирует Болтона Reuters.

Ранее президент Трамп отменил встречу с Путиным из-за захвата россиянами украинских кораблей в Керченском проливе.


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