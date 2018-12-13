ЕС продлил санкции против РФ
- 13.12.2018, 21:00
Решение связано с «нулевым прогрессом» в выполнении Минских соглашений.
Совет Европейского союза вновь продлил санкции против граждан и организаций из России.
В Брюсселе объяснили это отсутствием прогресса в разрешении кризиса на Украине.
О продлении антироссийских санкций в своем Twitter сообщил глава Совета ЕС Дональд Туск.
Он заявил, что это решение связано с «нулевым прогрессом» в выполнении Минских соглашений.
Decision: EU unanimously prolongs economic sanctions against Russia given zero progress in implementation of Minsk agreements.— Donald Tusk (@eucopresident) 13 декабря 2018 г.