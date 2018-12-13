ЕС продлил санкции против РФ 13.12.2018, 21:00

Решение связано с «нулевым прогрессом» в выполнении Минских соглашений.

Совет Европейского союза вновь продлил санкции против граждан и организаций из России.

В Брюсселе объяснили это отсутствием прогресса в разрешении кризиса на Украине.

О продлении антироссийских санкций в своем Twitter сообщил глава Совета ЕС Дональд Туск.

Он заявил, что это решение связано с «нулевым прогрессом» в выполнении Минских соглашений.