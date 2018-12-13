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Кривко – новый лидер женской биатлонной сборной Беларуси

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  • 13.12.2018, 21:13
Ирина Кривко

Белоруска продолжает брать очки в личных гонках.

На втором этапе Кубка мира, который только стартовал в немецком Хохфильцене, Ирина Кривко показала лучший результат сезона среди всех белорусских биатлонистов. Олимпийская чемпионка Пхенчхана заняла шестое место в спринте, попав в цветочную церемонию. Белоруска уступила 38,5 секунд триумфатору гонки итальянке Доротее Вирер, пишет «Трибуна».

Что касается скорости на дистанции, то Кривко продемонстрировала 25-й лыжный ход, в котором практически минуту уступила финке Кайсе Мякяряйнен. Несмотря на чистую стрельбу, Ирине все равно не удалось забраться на пьедестал. По итогам первых гонок сезона белоруска занимает шестое место в общем зачёте Кубка мира.

Фото: vk.com/biathlon_online

По итогам первых гонок напрашивается очевидный вывод: именно Кривко является лидером женской сборной Беларуси. В каждой из личных гонок нового сезона биатлонистка неизменно финиширует в очках. На первом этапе в Поклюке Ирина заняла 7-е место в гонке преследования, 14-е – в индивидуальной гонке и 17-е – в спринте. Для сравнения, выше всех из остальных белорусок в Словении забралась Ирина Кручинкина, ставшая всего лишь 44-й в индивидуалке.

Сама биатлонистка потенциально готова брать на себя ответственность лидера команды. «Чувствуется, что чего-то не хватает. Если раньше мы приезжали, и нам говорили: «пробежите, как пробежите – у нас есть Даша, Надя» – все ожидания были от них. Конечно, за их плечами мы чувствовали себя спокойнее. Сейчас понимаем, что все смотрят на нас. […] Конечно, нам хочется оправдать надежды болельщиков и тренерского штаба», — рассказала Кривко в эфире программы «Огневой рубеж».

Фото: vk.com/biathlon_online

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