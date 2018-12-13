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Опубликован топ-10 лучших автомобилей года

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  • 13.12.2018, 21:43

Эксперты протестировали более сотни автомобилей.

В течение этого года редакторы американского сайта Motor1.com протестировали более сотни автомобилей. 10 из них получили самые лучшие результаты по таким критериям, как цена и стоимость владения, уровень безопасности, экстерьер и интерьер, технологии, двигатели, передает interfax.by.

10 место. Land Rover Range Rover HSE 2019

Оценка – 6,9/10

HSE - топовая модификация Range Rover. Цена на нее стартует в США с $86 860. За эти деньги предлагается привлекательный "внедорожный" дизайн, хороший набор систем активной безопасности и топливная экономичность.

9 место. Buick Enclave 2018

Оценка: 7,0/10

Эксперты особо оценили просторность салона этого автомобиля и наличие продвинутой мультимедийно-информационной системы с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и способностью работать с Apple CarPlay и Android Auto. В базовой комплектации модель стоит около $40 тыс..

8 место. Nissan Murano 2018

Оценка: 7,0/10

В арсенале этого автомобиля - стильная внешность, технологичность и неожиданно экономичный двигатель V6. Базовая комплектация стоит $41 980.

7 место. Chevrolet Equinox Diesel

Оценка: 7,0/10

Equinox Diesel оснащается 1,6-литровым дизельным мотором с турбонаддувом, мощностью 130 л.с. На тестах он получил высокие оценки за безопасность - опционально модель предлагается с пакетом Confidence and Convenience, в который входят несколько активных систем безопасности. Цены начинаются от $23 500.

6 место. Kia Stinger GT 2018

Оценка: 7,0/10

Среди его достоинств - 3,3-литровый твин-турбо двигатель V6 мощностью 365 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,7 секунды. Базовая комплектация стоит $31 900.

5 место. Volvo XC60 T8 2018

Оценка: 7,0/10

Эксперты особо отметили информационно-развлекательную система Sensus Connect, высокий уровень безопасности - опционально для автомобиля доступна система автономного вождения второго уровня и работу 400-сильного гибридного 2,0-литрового двигателя. Цена на модель стартует с отметки в $41 500.

4 место. Honda Accord Hybrid 2018

Оценка: 7,/10

Уже в базовой комплектации имеется комплекс систем активной безопасности Honda Sensing Safety. Также тестировщики поставили автомобилю высокую оценку за топливную экономичность гибрида. Стоимость базовой версии - $25 100.

3 место. Audi A5 Sportback 2018

Оценка: 7,1/10

По всем семи учитываемых в рамках тестов категориях новый Audi A5 Sportback получил очень высокие оценки. В базовой комплектации, стоимостью $42 600, предлагается система безопасности Pre-Sense City safety.

2 место. Ford Expedition Platinum Max 2018

Оценка: 7,2/10

Эксперты отметили, что с прошлого поколения инженеры и дизайнеры значительно улучшили Expedition по всем параметрам. Базовая версия автомобиля, получившего "серебро" в топ-10, продается за $51 790.

1 место. Ram 1500 Limited 2019

Оценка: 7,2/10

Лучшим автомобилем года Motor1.com назвал пикап Ram 1500 нового поколения в комплектации Limited. В частности, авторы рейтинга отметили его современные системы безопасности. Стоит автомобиль $64 800.


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