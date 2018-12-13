закрыть
14 декабря 2018, пятница, 0:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Россия идет под откос

3
  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 13.12.2018, 22:22
  • 4,617

Закон об оскорблении правящей элитки РФ - свидетельство краха государственности.

Правительство РФ собралось дополнить статью Кодекса об административных правонарушениях о мелком хулиганстве новым составом - нормой об ответственности за распространение в интернете материалов, "в неприличной форме выражающих явное не уважение к обществу, Государству, официальным государственным символам, Конституции и органам государственной власти".

Постановка вопроса носит довольно абсурдный характер, так как конституционная норма о свободе слова подразумевает право граждан на высказывания в адрес государства, символов, власти и иным атрибутов, которые перечислены в готовящемся законе.

Высказывания могут носить не только ласкающий слух характер, но и нелицеприятный.

Если вора запрещено называть вором, он все равно не прекратит воровать. Если власть ведет страну в пропасть, то будут ли предупреждения на этот счет являться неуважением к ней, и, кстати, стоит ли вообще уважать власть, которая сама совершает преступления против собственного народа и страны?

Неясна грань, которую Государственная Дума (более известная под названием ГосДура) намерена провести этим законом, в особенности, если вспомнить о нашем правосудии, качестве экспертных заключений, "палочной" системе в правоохранительных органах, гонящих вал по посадкам.

В целом, тренд на возрождение Совка вполне очевиден - любой монополистический капитал рано или поздно приходит к тоталитаризму, почему же путинская РФ должна быть исключением? Другой вопрос, что в разложившемся государстве проводить системный террор невозможно - он будет носить хаотический и бессистемный характер. Кстати, что хуже - еще неясно.

Правда, закон об оскорблении правящей элитки вообще мало где работал. В том же Совке под конец его существования тоже был принят примерно похожий закон, карающий за нелицеприятные высказывания в адрес президента и органов власти, он так и не сумел заработать - страна уже шла вразнос, такие мелочи уже мало кого беспокоили. Сейчас ситуация во многом схожа - Путин не от хорошей жизни пытается узурпировать власть и продлить срок своего правления бесконечно.

Это прямое свидетельство краха государственности, неспособного на мирную и бесконфликтную смену власти. Можно об этом запретить говорить, но ситуацию это никак не изменит - путинский режим ведёт страну под откос.

Парадокс в том, что распадающаяся путинская РФ умудряется не только накапливать ненависть народа к себе, но и на международной арене умудряется вести дело к военному столкновению, в котором у нее нет ни единого шанса. Впрочем, и здесь ничего нового: любой тоталитарный режим очень быстро скатывается во внешнее противостояние, нормальное существование для него - это беспрерывный конфликт со всеми.

Если об этом нельзя говорить - то это просто политика страуса. То, о чем не говорят, того не существует. Инфантилизм чистой воды. И вот эти люди с сознанием пятилетнего кретина управляют огромной страной. Пожалуй, это и есть главное преступление против России.

Телеграм-канал «Запретное мнение»


популярное за неделю

Мнение

Сильные люди
Сильные люди Наталья Радина
Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип
Нам бы свой островок успеть построить
Нам бы свой островок успеть построить Аркадий Бабченко
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой Леонид Судаленко