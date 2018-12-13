Россия идет под откос 3 Телеграм-канал «Запретное мнение»

13.12.2018, 22:22

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Закон об оскорблении правящей элитки РФ - свидетельство краха государственности.

Правительство РФ собралось дополнить статью Кодекса об административных правонарушениях о мелком хулиганстве новым составом - нормой об ответственности за распространение в интернете материалов, "в неприличной форме выражающих явное не уважение к обществу, Государству, официальным государственным символам, Конституции и органам государственной власти".

Постановка вопроса носит довольно абсурдный характер, так как конституционная норма о свободе слова подразумевает право граждан на высказывания в адрес государства, символов, власти и иным атрибутов, которые перечислены в готовящемся законе.

Высказывания могут носить не только ласкающий слух характер, но и нелицеприятный.

Если вора запрещено называть вором, он все равно не прекратит воровать. Если власть ведет страну в пропасть, то будут ли предупреждения на этот счет являться неуважением к ней, и, кстати, стоит ли вообще уважать власть, которая сама совершает преступления против собственного народа и страны?

Неясна грань, которую Государственная Дума (более известная под названием ГосДура) намерена провести этим законом, в особенности, если вспомнить о нашем правосудии, качестве экспертных заключений, "палочной" системе в правоохранительных органах, гонящих вал по посадкам.

В целом, тренд на возрождение Совка вполне очевиден - любой монополистический капитал рано или поздно приходит к тоталитаризму, почему же путинская РФ должна быть исключением? Другой вопрос, что в разложившемся государстве проводить системный террор невозможно - он будет носить хаотический и бессистемный характер. Кстати, что хуже - еще неясно.

Правда, закон об оскорблении правящей элитки вообще мало где работал. В том же Совке под конец его существования тоже был принят примерно похожий закон, карающий за нелицеприятные высказывания в адрес президента и органов власти, он так и не сумел заработать - страна уже шла вразнос, такие мелочи уже мало кого беспокоили. Сейчас ситуация во многом схожа - Путин не от хорошей жизни пытается узурпировать власть и продлить срок своего правления бесконечно.

Это прямое свидетельство краха государственности, неспособного на мирную и бесконфликтную смену власти. Можно об этом запретить говорить, но ситуацию это никак не изменит - путинский режим ведёт страну под откос.

Парадокс в том, что распадающаяся путинская РФ умудряется не только накапливать ненависть народа к себе, но и на международной арене умудряется вести дело к военному столкновению, в котором у нее нет ни единого шанса. Впрочем, и здесь ничего нового: любой тоталитарный режим очень быстро скатывается во внешнее противостояние, нормальное существование для него - это беспрерывный конфликт со всеми.

Если об этом нельзя говорить - то это просто политика страуса. То, о чем не говорят, того не существует. Инфантилизм чистой воды. И вот эти люди с сознанием пятилетнего кретина управляют огромной страной. Пожалуй, это и есть главное преступление против России.

Телеграм-канал «Запретное мнение»