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БАТЭ заработал в Лиге Европы более €10 миллионов

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  • 13.12.2018, 23:01

За сегодняшнюю викторию борисовчане получат 570 тысяч евро.

В матче шестого тура групповой стадии Лиги Европы БАТЭ победил ПАОК (3:1) и вышел в плей-офф турнира, передает «Трибуна».

Борисовчане получат 570 тысяч евро за сегодняшнюю победу. Также борисовчане получат 500 тысяч евро за итоговое второе место в группе L.

Ранее сообщалось, что борисовчане суммарно в этом сезоне заработали 9 млн 140 тыс евро. Таким образом, всего в текущем еврокубковом сезоне БАТЭ получит от УЕФА 10 млн 210 тыс евро.

Клубы, вышедшие в плей-офф, могут дополнительно рассчитывать на следующие выплаты:

• участие в 1/16 финала – по 500 тысяч евро

• участие в 1/8 финала – по 1,1 миллиона евро

• участие в 1/4 финала – по 1,5 миллиона евро

• участие в 1/2 финала – по 2,4 миллиона евро

• участие в финале – по 4,5 миллиона евро

• победитель дополнительно получит 4 миллиона евро


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