закрыть
14 декабря 2018, пятница, 0:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

США будут бороться с «хищнической» Россией в Африке

  • 13.12.2018, 23:19

США намерены противостоять быстро растущему влиянию Китая и России в Африке.

Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон, передает Reuters.

«Китай и Россия быстро расширяют свое финансовое и политическое влияние в Африке. Они намеренно и агрессивно направляют свои инвестиции в регион, чтобы получить конкурентное преимущество над Соединенными Штатами», — сказал он, выступая в Heritage Foundation.

По словам Болтона, Москва развивает отношения на этом континенте, «не уделяя должного внимания верховенству закона». Он также утверждает, что Россия продает странам оружие и энергию в обмен на голоса в ООН, что «удерживает у власти диктаторов, подрывает мир и безопасность и противоречит интересам африканского народа».

Советник указал, что китайские инвестиционные проекты в Африке пронизаны коррупцией. По его словам, Пекин использует взятки, непрозрачные соглашения и стратегически использует долг государств, чтобы удерживать их в плену своих желаний и требований.

Болтон считает, что «хищническая практика» Москвы и Пекина сдерживает экономический рост африканских стран и угрожает их экономической независимости. Кроме того, она создает климат для насильственных конфликтов и распространения терроризма. Он также отметил, что США ведут дела гораздо более прямолинейно. В этой связи Вашингтон намерен развивать экономические связи с регионом, чтобы создавать возможности для американского бизнеса и защищать независимость стран Африки, а также интересы национальной безопасности США.


популярное за неделю

Мнение

Сильные люди
Сильные люди Наталья Радина
Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип
Нам бы свой островок успеть построить
Нам бы свой островок успеть построить Аркадий Бабченко
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой Леонид Судаленко