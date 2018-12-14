Полиция Франции ликвидировала страсбургского стрелка 2 14.12.2018, 8:04

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ФОТО: EPA/UPG

Информацию подтвердил министр внутренних дел Кристоф Кастанер.

Французская полиция "обезвредила" подозреваемого, который устроил стрельбу на рождественском рынке в Страсбурге, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в полиции, передает nv.ua.

По информации источника агентства AFP, знакомого с ходом расследования, страсбургский стрелок был застрелен полицией.

#BREAKING Strasbourg gunman shot dead by police, source close to the investigation tells AFP pic.twitter.com/RXLmTvAvGY — AFP news agency (@AFP) 13 декабря 2018 г.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер подтвердил информацию о том, что полиция ликвидировала Шерифа Шеката, который устроил стрельбу в Страсбурге.

"В 21:00 полиция заметила человека, который по описанию был похож на Шерифа Шеката. Во время задержания он оказал сопротивление и был ликвидирован", - заявил Кастанер.

À 21h00, un équipage d’une brigade spécialisée de terrain composée de 3 fonctionnaires de la @PoliceNat67 ont aperçu un individu suspect déambulant sur la voie publique au niveau du 74 rue du Lazaret.#Strasbourg — Christophe Castaner (@CCastaner) 13 декабря 2018 г.

Напомним, 11 декабря в Страсбурге произошла стрельба в районе проведения ежегодного рождественского рынка. Погибли три человека, еще 13 получили ранения.

По данным следователей, после инцидента вооруженный мужчина остановил такси и уехал из исторической части города. Таксист не пострадал и дал показания полиции.

Прокуратура Франции заявила о террористическом характере стрельбы в Страсбурге. Свидетели утверждают, что нападавший во время стрельбы кричал Аллаху акбар.

Подозреваемый, 29-летний уроженец Страсбурга Шариф Ш., был осужден 27 раз во Франции, Германии и Швейцарии за грабежи и насилие.