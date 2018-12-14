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Алексей Бага: Не назвал бы победу над ПАОКом легкой

  • 14.12.2018, 8:09

Белорусские футболисты хорошо поработали.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал pressball.by выездную победу своей команды над ПАОКом (3:1) в заключительном матче группового раунда Лиги Европы. Эта виктория вывела белорусский клуб в 1/16 турнира.

- Какие были кардинальные отличия этого матча с ПАОКом и домашнего?

- Были сконцентрированы с самого начала, плотно, хорошо оборонялись. К тому же турнирные расклады не гнали нас вперед. Но победить все равно хотелось. Но в первую очередь отмечу оборону и хорошие контратаки.

- Ожидали, что команда с такой легкостью добудет победу?

- Не назвал бы эту победу легкой. Она тяжелая и эмоционально, и физически. Но мы хорошо поработали. Мы были хорошо готовы физически. Я перед матчем говорил, что мы можем выйти в плей-офф. У нас уже есть за спиной важные матчи на больших стадионах. Поэтому мы были готовы к этому шагу.

- Увидели ли вы большие проблемы на правом фланге ПАОКа? Там активно действовал Стасевич.

- Это привычная ситуация: Стасевич хорошо играет один в один, обыгрывает, отдает передачи. Он наш лидер. Но оценивать игру ПАОКа должен Луческу. Я ни в коем случае этого делать не буду.

- Сказали что-то Сигневичу после матча?

- Пока не успел. Только поздравил ребят. Учитывая, как сложился первый тайм для команды и для него лично… Это эмоциональный момент. Не сдержался. Конечно, это его не красит. Думаю, это будет опыт для Коли и урок. Он хорошо сыграл, забил два мяча, и этот эпизод с красной карточкой вистов ему не добавляет. Надеюсь, урок пойдет ему на пользу. Разумеется, никаких криков и рукоприкладства не будет.


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