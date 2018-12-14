Евросоюз отказал Британии в повторных переговорах по Brexit 14.12.2018, 8:12

Фото: ukrep.be

Тереза Мэй просила, чтобы ЕС предоставил дополнительные гарантии.

Пресс-служба Евросоюза сообщает, что по итогам заседания Европейского совета председатель Дональд Туск заявил о том, что Совет ЕС не будет вести переговоры с Великобританией о условиях выхода страны из состава Евросоюза.

"Европейский совет остается привержен своем заявлениям от 25 ноября 2018 года, в которых он одобрил соглашение о выходе Великобритании и одобрил политическую декларацию. Союз поддерживает это соглашение и намерен приступить к его ратификации. Он не намерен вести повторные переговоры", - заявил Туск.

Он сообщил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к ЕС и заявила, что во время ратификации соглашения в парламенте возникли трудности.

Тереза Мэй просила, чтобы ЕС предоставил "дополнительные гарантии", которые позволили бы облегчить процесс одобрения сделки в парламенте.

Парламент должен был провести голосование по соглашению о Brexit 11 декабря, но в понедельник Тереза Мэй решила его отменить из-за недостаточной поддержки со стороны депутатов.

Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.