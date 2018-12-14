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Российская группа провела в Минске подпольное шоу, несмотря на запрет

  • 14.12.2018, 8:23
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Выступление продолжалось 30 минут.

Сегодня в Минске должен был пройти концерт группы московских электронщиков IC3PEAK. Но за пару часов до выступления организаторы сообщили, что шоу в клубе «Брюгге» отменяется — Управление культуры Мингорисполкома отозвало выданное ранее гастрольное удостоверение.

Сайт tut.by решил все-таки приехать к ожидающим группу фанатам, но неожиданно попал на подпольный концерт IC3PEAK. После 30-минутного выступления музыкантам отключили микрофоны, а их самих охрана сняла со сцены. Как это было — в нашем видео.

Напомним, что в Беларуси, а в последнее время и в России, пошла волна срывов концертов рэп- и не только исполнителей — в струю попали и IC3PEAK. За последние недели силовики сорвали несколько выступлений электронного дуэта в России.

Группа IC3PEAK — дуэт Насти Креслиной и Николая Костылева — электронщики из Тулы, которые до 2017 года пели на английском. Сегодня их клипы собирают миллионы просмотров. В своем творчестве IC3PEAK смешивает древнерусскую эстетику и сегодняшнюю общественно-политическую повестку, вовсю иронизируют над повальным брендированием в музыкальной индустрии, записывают фиты с рэперами, занимаются арт-акционизмом.


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