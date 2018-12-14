«Это абсолютный нонсенс»: рабочего из Светлогорска зачислили в «тунеядцы» 1 14.12.2018, 8:30

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Белорус возмущен нарушением его конституционных прав.

Героя материала на телеканале «Белсат» признали тунеядцем, несмотря на то, что он работает! И платит налоги за границей.

Из Светлогорска в солнечный Израиль, да не на отдых, а на работу Игорь Песиков вылетел в 2016-ом году:

«Я работаю официально, мой работодатель платит налоги за меня в Израиле».

За границу мастер спорта, байдарочник, преподаватель с 25-летним стажем – должен был выехать… после пяти лет безрезультатной борьбы в судах за право работать по специальности.

Игорь Песиков, житель Светлогорска:

«Заявление мое, как сказал сегодня на суде директор, где-то там валяется в его шкафу, и он может его принести и отдать».

Сейчас перед мужчиной новый вызов – на родине его записали в так называемую «базу тунеядцев», а потому с января он должен в полном размере оплачивать коммунальные услуги. Правозащитники возмущаются!

«Это абсолютный нонсенс! Если есть соглашение между двумя государствами, как между Беларусью и Израилем… Человек официально отработал, официально заплатил налог. Почему, приехав сюда, он должен быть на учете в базе тунеядцев, и помимо того платить налог здесь!» – возмущается правозащитник Елена Маслюкова.

Круг белорусов, которых зачислили в тунеядцы, вырос до 500 тыс. человек. Работодатели ежемесячно будут рапортовать о своих работниках.

«Государство регулирует их жизнь, вмешивается тотально в конфиденциальность. Этим нарушаются основы законодательства, все конституционные права», – комментирует Владимир Хильманович, правозащитник.

«Получается, как у классика – есть равные перед законом, а есть равнее. Почему эти граждане выделены в какую-то отдельную касту, в чем юридическая логика – очень трудно проследить. Может она и есть, но никто не объясняет, как обычно», – говорит Владимир Хильманович, правозащитник.

Узнать свой статус можно через Единый портал электронных услуг или службу «одно окно», как это и сделал житель Солигорска Игорь Песиков. На встречу с созванной по его вопросу комиссией журналистов не пустили, а Игоря удивили предложением работы… помощником няни в детском саду! Игорь Песиков, житель Светлогорска:

«Для того чтобы не нарушать конституционные права граждан, они должны представить им работу, адекватную квалификации, образованию и стажу работы. Но они не смогут найти 500 тыс. рабочих мест».

Остаться без такого количества налогоплательщиков – не могут тоже. Игорь Песиков отлетел на работу в Израиль, а на родине так и остался тунеядцем. Коммунальные платежи для его семьи возрастут уже через месяц.