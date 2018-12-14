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СМИ: Аппарат Белого дома может возглавить политик с белорусскими корнями

  • 14.12.2018, 8:36

Трамп провел специальную встречу, чтобы обсудить назначение.

Президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру своего зятя и старшего советника Джареда Кушнера на пост главы аппарата Белого дома. Об этом сообщает Huffington Post со ссылкой на неназванного представителя Республиканской партии, близкого к американской администрации. Информацию подтвердил источник CBS, знакомый с ситуацией, пишет РБК.

По словам одного из собеседников Huffington Post, Кушнер и Трамп встретились в среду, 12 декабря, чтобы обсудить возможное назначение.

Источник отметил, что зять американского президента в качестве аргумента указал на свой опыт в подготовке реформы уголовного законодательства и на возможность сработаться с демократами. В Белом доме не ответили на запрос Huffington Post о включении Кушнера в список кандидатов.

В конце прошлой недели, 8 декабря, президент США сообщил, что действующий глава аппарата Белого дома Джон Келли покинет свой пост до конца года. Президент 11 декабря писал в своем Twitter, что возглавить его аппарат вызвались более 10 человек.

Главным кандидатом на замену Келли назывался глава аппарата вице-президента США Майка Пенса Ник Айерс. Однако спустя несколько дней Айерс отказался возглавить аппарат Трампа, об этом он сообщил в Twitter. «Я ухожу в конце года, но продолжу работать с командой [Трампа]», — написал Айерс.

По информации источника Reuters, в число кандидатов также вошли глава Минфина Стивен Мнучин и конгрессмен-республиканец от штата Северная Каролина Марк Медоуз. Однако 12 декабря CBS со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс сообщил, что Медоуз остается в конгрессе по решению Трампа.

Президент 14 декабря заявил, что определился с пятью кандидатурами, которые могут занять кресло главы аппарата Белого дома, сейчас с ними проводятся собеседования, сообщал Fox News. По данным собеседника Reuters, в их число входят торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и экс-советник предвыборного штаба Трампа Дэвид Босси.


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