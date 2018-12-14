Послевкусие путинизма Телеграм-канал «Запретное мнение»

14.12.2018, 8:42

Кремлевский режим падет гораздо раньше, чем многие могут себе это представить.

На молодежном форуме в Ярославле публика искренне аплодирует выдаваемому за работа аниматору в костюме;

в Москве, жители подъезда пытаются запретить проживать с ними по соседству онкобольным детям из-за страха заразиться;

в питерской школе, администрация отчитывает школьника за «фашистский бренд»(на самом деле это обычная модная европейская коллекция, никакого отношения к экстремизму не имеющая)...

Этот, абсолютно дичайший список, наглядно показывающий насколько при действующем режиме деградировали россияне, можно продлить на несколько десятков постов. Хватит на месяц, если не больше.

Путинизм падет, причем гораздо раньше, чем многие могут себе это представить, но вот послевкусие будет долгим. И пока не ясно, чем и как его можно будет перебить.

Телеграм-канал «Запретное мнение»