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«Помогите, мои дети замерзают!»

  • 14.12.2018, 8:52

В Светлогорске многодетные мамы не могут добиться, чтобы в доме наладили отопление.

Помогите, мои дети замерзают! Именно с такими словами в понедельник, 10 декабря, на телеканал «Ранак» обратилась многодетная мама Марина, проживающая в Светлогорске по адресу улица Стефановского, дом 4.

Нужно отметить, что дом этот так называемый «социальный» и живут в нем только многодетные семьи и инвалиды.

Журналистам показалось, что в квартире у Марины не очень холодно, особенно когда заходишь с улицы.

«Топим газом», — коротко прокомментировала мама четырех детей. Младший, а ему всего год и восемь месяцев, был закутан в теплую курточку, колготы, штанишки и обут в домашние валенки. Батареи были холодными во всех комнатах.

Как оказалось, полностью батареи отключились в понедельник, 10 декабря. Однако, проблемы с теплом тянулись с прошлого года:

— Я вызываю аварийщиков, а мне говорят, что так и надо. Вроде как ТЭЦ виновата, потом оказалось, что не ТЭЦ, а кто-то другой. Ту зиму мерзли, теперь и в этом году проблемы.

Марина не хотела жаловаться. Как она сама объяснила, не любит этого, «что я — бабка возле подъезда». Но терпение лопнуло, когда начали болеть дети.

Марина не единственная, у кого проблемы с теплом в квартире. Любовь Дзыгун, мама семерых детей, тоже живет в этом же подъезде, в 19 квартире. Она обратилась с заявкой в службу 115 (аварийно-диспетчерскую службу) еще в пятницу, 7 декабря. До этого она сидела ПОЛНОСТЬЮ БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ целую неделю.

— Позвонила, мне сказали, что заявку приняли. Только в пятницу никто не пришел, ничего не делали и в субботу, и в воскресенье. Говорят, мы в выходные не работаем!

В понедельник батареи продолжал оставаться ледяными. Любовь отапливала квартиру с помощью газовой плиты и продолжала надеяться, что коммунальщики не оставят ее в беде посреди зимы с детьми, младшему из которых всего четыре года.

Весь понедельник 10 декабря многодетные мамы, как говорится, «наяривали» по телефону в аварийную службу в которую дозвониться, кстати, весьма проблематично. Мы сами пытались выяснить, что происходит, и в течение нескольких часов слышали одно и то же: «В данный момент линия недоступна».

Наступило утро вторника. Марина позвонила нам и рассказала, что аварийные бригады добрались-таки до нее в понедельник вечером.

— То появлялись, то исчезали. То ли делали, то ли не делали. Последний раз заглянули в квартиру около 11 вечера. Батареи вроде бы начали теплеть, но температура была такой, «летней». Говорят, ждите, скоро «продавит».

Не «продавило». Температура воды в системах отопления не повысилась. Во вторник, 11 декабря, мы решили связаться с начальником аварийно-ремонтного цеха КЖУП «Светочь» Игорем Балабановым.

— Все в порядке. В 1-ой квартире (у Марины, мамы четверых детей) градусник показывает 24 градуса в одной комнате, и 22 градуса — в других. Проблема решена, все работает.

Почти сразу же позвонила Марина и снова позвала нас к себе.

— Приезжайте, больше нету сил с ними разговаривать, — плакала в трубку молодая женщина. — Батареи еле теплые, и они такими останутся и в морозы. А начальник их говорит, что «вот будут морозы, тогда и зовите». А их разве дозовешься!

Мы приехали на зов и столкнулись с заместителем главного инженера КЖУП Светочь Иваном Жабченко.

— Почему плачут многодетные матери, почему такое отношение к людям?

— Делаем, что можем. Виновные будут наказаны, проблемы будут решены.

Работник коммунхоза в долгие разговоры вступать не желал.

— Ответьте хотя бы, почему человек с пятницы ждет вашу бригаду, сидит с детьми абсолютно без тепла в декабре, посреди зимы?

— Мы приехали, когда поступила заявка. Я за службу 115 не отвечаю. Им звоните и у них выясняйте.

Делать нечего. Мы снова попытались связаться с неуловимой диспетчерской, и снова услышали знакомый ответ: «В данный момент линия недоступна».

Пришлось отправиться к диспетчерам непосредственно на место работы. Уж очень хотелось получить ответы на извечные вопросы: «Кто виноват?» и «Что делать?».

В аварийно-диспетчерской службе, расположенной в здании так называемого водоканала, было тепло и уютно. Две милые дамы ответили, что начальника их подразделения, Галины Анатольевны Лобузовой, в данный момент на месте нет, «уехала в контору» (в головное здание КЖУП «Светочь»). Однако, на вопросы ответить не отказались. И пояснили, что заявки с адреса улица Стефановского они принимали. И в понедельник, 10 декабря, и в пятницу, 7 декабря, о чем имеются соответствующие записи.

Заявки, уверили нас дамы, добросовестно были ими переданы в аварийно-ремонтный цех. А что дальше — они не знают и не ведают, не их забота.

Ну, а мы, раз все-таки попали в святая святых, в место, где собственно и находится такая труднодоступная служба 115, не могли не поинтересоваться, почему же так трудно до них дозвониться. Особенно, в аварийных ситуациях.

— Мы работаем, принимаем заявки. Просто линии у нас три, одна сейчас не работает. А теперь и вторая не работает, мы уже заявку дали в Белтелеком, чтобы сделали. Сейчас, пока мы принимаем заявку у одного человека, второму автоответчик говорит, мол, линия недоступна.

Женщины показывали, что они трудятся, и журналы демонстрировали. Но как-то было странно, что на город в почти 70 тыс. населения есть всего одна рабочая линия по авариям. И вот взять хотя бы сегодня. День обычный, и ЧП никаких, тьфу-тьфу, нет. А дозвониться все-равно невозможно.

Что уж говорить, если в городе, к примеру, отопление начинают подключать, и у вас батареи «завоздушило». Светлогорцы знают, что в «аварийку» не дозвониться, хоть сутки трубку от уха не отнимай.

Собственно, внятного ответа на волнующие вопросы мы и здесь не добились.

Вроде бы все работают, и все выполняют свои обязанности: 115 своевременно принимает заявки, а по этим заявкам, тоже вроде бы вовремя, приезжает и устраняет проблемы аварийная бригада.

А обычные люди видят другое. Видят и задают вполне резонные вопросы: почему мама семерых детей, которая вовремя оплачивает коммунальные услуги, не может дождаться помощи? Почему дети и взрослые должны спать в одежде и топить квартиры с помощью газовой плиты?


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