Путин сам себе вредит 3 Джордж Церетели, Atlantic Council

14.12.2018, 9:09

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Российская беспомощность усиливается.

Считается, что российский президент Владимир Путин играет на международной арене в шахматы, в то время как лидеры Запада – в шашки. Его официальное появление среди других мировых лидеров на саммите G20 в Буэнос-Айресе и чествование столетия завершения Первой мировой войны в Париже некоторые расценили, как еще одно доказательство того, что Путин возвращает России статус сверхдержавы. Посредством захвата земель в соседних Украине и Грузии, большой военной интервенции в Сирии и дезинформационных кампаний, бывший работник КГБ наверное вернул своей стране международную важность. Недавнее развитие ситуации в Азовском море, кажется, обозначило другую тактическую победу, которая будет иметь большие потенциальные последствия. И все же, имели ли эти шаги какие-то запланированные стратегические результаты? Действительно ли Путин является искусным стратегом, пользующимся несчастными европейскими и американскими лидерами?

В дефиците лидерства в Европе и США сомнений нет, но российский авантюризм привел к негативным последствиям и для власти Путина. Кажется, среди них и необратимый разрыв с соседней Украиной, веками родственной как социально, так и культурно. Следствием также стали усиленные санкции против РФ и спад популярности Путина до самого низкого уровня со времен российской аннексии Крыма в 2014 году.

В октябре специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер отметил: «Сегодня Украина является более объединенной, более национальной, более ориентированной навстречу Европе, НАТО и Западу, чем когда-либо прежде, и это является прямым результатом российской интервенции в Украине». Существует полно подтверждений словам Волкера, включая серьезное увеличение Украинский поддержки вступления в НАТО, так же как и стремительные изменения общественного мнения в отношении России. С начала конфликта ЕС стал крупнейшим торговым партнером Украины.

11 октября Вселенский патриарх Константинополя подарил независимость Украинской православной церкви, отделив ее от российской – впервые с 1686 года. И хотя этот деликатный вопрос имеет свои нюансы, такой разрыв стал ударом по Москве, которая самоуверенно считала себя центром православного христианства, а заодно и по мифу, в котором Путин увековечивал Россию как защитника «русского мира». И это демонстрирует еще один важный, хотя и символический, шаг Украины на выход из столетней тени ее северных соседей – в частности, потому, что Русскую православную церковь годами рассматривали как близкого партнера Кремля по распространению правительственной пропаганды. Хотя может ему и удалось забрать крымский полуостров и заблокировать Украину от вступления в НАТО или присоединения к ЕС в ближайшем будущем, Путин войдет в историю как лидер России, который толкнул Украину к финальному разрыву политических, культурных и религиозных связей с, как считается, братской нацией.

Поскольку российские часовые на страже, одной из главных стратегических задач Путина было посеять раздор и разъединение между нациями ЕС и НАТО. Впрочем, согласно сентябрьским опросом Eurobarometer – где участниками являются представители всех 28 стран ЕС – 66% респондентов сказали, что отдали бы свой голос за то, чтобы их страна осталась в ЕС, и только 17% ответили, что проголосовали бы за выход. Более того, 68% респондентов считают, что их страна получила преимущества от членства в ЕС, что является самым высоким показателем со времен 1983 года.

Что касается отношений с Россией, то ЕС продолжает вводить санкции, связанные с Украиной. Только Италия заигрывает с идеей положить конец санкциям – вероятно, по крайней мере чтобы где-то хотя бы частично осуществлять влияние в Брюсселе сравнению с другими вопросами. После попытки отравить бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в этом марте в Великобритании, страны Запада продемонстрировали единство, осудив покушение на убийство на территории другого государства. 15 октября Европейский Совет утвердил новый санкционный режим, направленный против использования и развития химического оружия, включая замораживание активов и запрет виз. После сообщения о том, что российские агенты пытались сломать защитную сеть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в апреле, на собрании Европейского Совета в нынешнем октябре ее члены призвали «впредь усиливать сопротивление и устойчивость ЕС, и ответы на гибридные и киберугрозы, так же как и химические, биологические, радиологические и ядерные».

В результате попытка убийства Скрипаля, а затем кибератака на ОЗХО, привела к общему и сильному ответу – особенно по стандартам ЕС, и еще больше изолировала или даже опозорила Кремль. Последние фиктивные выборы на востоке Украины привели к введению санкций против еще девяти человек со стороны ЕС. Между тем санкции США по целому ряду вопросов, так же как и призрак новых санкций, продолжают висеть над российскими компаниями.

Несмотря на то, что Кремль старался навязать мнение, что западные санкции не стали эффективными, цифры говорят о другом. Исследование Bloomberg Economics подсчитало, что за последние четыре года санкции США и ЕС стоили России 6% ВВП. Опрос PwC российских чиновников показал: 59% из них считают, что западные санкции навредили экономике. И согласно другому опросу, 86% крупных российских компаний, работающих в крупнейших секторах экономики, «серьезно обеспокоены» возможным расширением американских санкций в ближайшем будущем.

Российская экономическая беспомощность усиливается и из-за отсутствия эффективной стратегии со стороны Путина. Реальные доходы продолжают падать, а недавнее решение реализовать план по повышению пенсионного возраста вызвало глубокое неодобрение и широкие протесты.

Опрос исследовательского центра, близкого к Кремлю, показал, что только 45% россиян проголосовали бы за Путина – по сравнению с 67%, которые утверждали это в начале 2018 года, что является одним из наименьших показателей поддержки, которые получал российский правитель за последнее десятилетие. Возможно, именно впечатляющий успех Путина внутри страны и привел к тому, что последний может опередить Сталина по продолжительности правления.

На протяжении своей ежегодной речи по вопросам внешней политики, Путин заявил: «Формировать напряжение и истерику – это не наш путь... Мы ни для кого не создаем проблем». Оставим в стороне абсолютную абсурдность этого утверждения: дело в том, что Путин создал достаточно много проблем себе. Путин наверняка пользовался европейской и американской нерешительностью, а также нехваткой политической согласованности, чтобы одерживать победы короткие, и на среднюю перспективу. И он продолжает использовать дезинформацию и возражения, чтобы увеличить эффект. Тем не менее во всех вопросах с ЕС и США – а таких полно, что является нормальным для любой демократии, где существует политический плюрализм – Путин ничего не сделал, чтобы достичь более светлого будущего для России. Поскольку недовольство внутри страны затяжное и даже углубляется, он, вероятно, попытается приложить свою руку к дальнейшим иностранным интервенциям, как военным, так и другим. В конце концов, как он сам недавно сказал, отвечая на вопрос об Украине: «Война всегда помогает скрывать провалы в экономической и социальной политике».

Джордж Церетели, президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Atlantic Council (перевод – НВ)