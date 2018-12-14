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Лукашенко: Россия дает деньги по гораздо большим процентам, чем МВФ

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  • 14.12.2018, 11:26
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Диктатор рассказал о многомиллиардных долгах.

Об этом Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БелТА.

Диктатор подчеркнул, что если и оказывается определенная кредитная поддержка с российской стороны, то, во-первых, это делается по гораздо большей процентной ставке, нежели кредиты МВФ. С другой стороны, Россия кредитует конечного потребителя, который производит товар, в том числе из российских комплектующих.

«Глупости, что Россия кормит Беларусь. Если и оказывается какая-то поддержка, то по гораздо большим процентам чем нам дает МВФ», - заявил Лукашенко.


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