Великобритания и ЕС повышают ставки Анна Шелест

14.12.2018, 11:28

Brexit приближается.

Терезе Мэй сегодня не позавидуешь. Она, которая еще три года назад выступала против Brexit, теперь фактически стала его лицом.

Сказав два года назад, после назначения на должность премьер-министра, что будет выполнять волю избирателей по выходу из состава ЕС, Мэй не только взяла на себя всю дальнейшую ответственность за судьбу будущего соглашения, но и пошла ва-банк в отношении своего собственного политического будущего.

За это время британские СМИ уже несколько раз объявляли возможную отставку премьер-министра, но минимальная победа на внеочередных парламентских выборах и жесткая реакция на события в Солсбери спасали ее карьеру.

А с другой стороны, не так много тех, кто реально готов был взять на себя бремя переговоров по Brexit в качестве главы правительства.

Вотум (не)доверия

12 декабря Тереза Мэй оказалась, пожалуй, ближе всего к возможной отставке. Почти месяц ее однопартийцы собирали подписи, чтобы инициировать заседание комитета партии, который бы проголосовал за отставку Мэй с должности главы партии. Это привело бы и к автоматической отставке с поста премьер-министра.

Нужно было собрать лишь 15% голосов представителей Консервативной партии, примерно 50 человек, но на это понадобился почти месяц.

В среду вечером 317 депутатов парламента от Консервативной партии сделали свой выбор. Мэй должна была получить не менее 159 голосов однопартийцев, чтобы сохранить свой пост. Однако за нее проголосовало 200 депутатов-однопартийцев, а за ее отставку – только 117.

Отставки не будет, однако многие обозреватели считают это пирровой победой, ведь более трети однопартийцев не доверяют собственному лидеру.

Следствием стало то, что лидер консерваторов уже объявила, что не собирается вести партию на следующие парламентские выборы в 2022 году. Среди вероятных преемников называют министра внутренних дел Саида Джавида.

Последний опрос Daily Mail (среди 753 членов совета партии) отдал ему первое место, второе занял министр иностранных дел Джереми Хант, а вот бывший глава внешнеполитического ведомства и ярый оппонент Мэй Борис Джонсон остался далеко позади, заняв седьмое место.

Однако в соответствии с правилами партии на протяжении года теперь не может быть больше голосования о недоверии главе партии. Единственный вариант – если она сама подаст в отставку. Или если оппоненты из Лейбористской партии призовут к голосованию по вотуму недоверия правительству, и это голосование поддержат противники Мэй из рядов Консервативной партии.

А может останемся?

Все больше простых людей, активистов и политиков призывают ко второму референдуму – дать людям возможность проголосовать, основываясь не на общих словах о преимуществах выхода из ЕС, как это было в 2016 году, а на конкретных условиях соглашения о выходе.

Но второй референдум несет и риски, поскольку может лишь обострить те проблемы, которые продемонстрировал первый – доверие к словам популистов, безумная пропаганда, вмешательство третьих держав, пустые обещания и неготовность британского общества к ответственности, которую оно берет на себя во время референдума.

Именно поэтому начался и поиск альтернатив.

Например, стали появляться заявления известных британцев, что именно ЕС должен дать Великобритании второй шанс и оставить окно возможностей открытым для отказа от Brexit. Так, британский историк Тимоти Гартон Эш в своей колонке в Guardian призвал европейцев оказать Британии дружескую помощь, подчеркнув, что он понимает усталость ЕС от 900 дней нереалистичных требований британских чиновников. По его мнению, в стратегической перспективе Brexit в не меньшей степени навредит и самому ЕС.

Уже через несколько недель возможно и окончательное решение Суда ЕС по делу "Уайтмен и другие против государственного секретаря по делам выхода из Европейского Союза", инициированное представителем "зеленых" Энди Уайтменом и несколькими британскими европарламентариями.

Важным шагом в рамках дела стало заявление генерального адвоката Суда ЕС Кампос Санчес-Бордона, что Великобритания в одностороннем порядке может отменить Brexit, если отзовет применение статьи 50 Договора о ЕС. Считалось, что судьи не успеют вынести окончательное решение до 11 декабря – даты утверждения соглашения о выходе, которую условно можно считать последним сроком, когда Британия могла бы отозвать свое намерение выйти из Договора о ЕС. Но перенос даты парламентского рассмотрения на конец января может дать новое дыхание движению против Brexit.

За несколько дней до голосования о недоверии главе партии Тереза Мэй перенесла голосование в парламенте по соглашению с ЕС с 11 декабря этого года на 21 января 2019-го, понимая, что в существующих условиях поддержки парламентариев она не получит.

Стоит отметить, что начиная с октябрьского съезда Консервативной партии изменилась риторика Мэй.

Если до этого она подчеркивала, что есть только два варианта – выход с соглашением, о котором она договорилась, или выход без соглашения вообще (жесткий Brexit), то последние месяцы уже звучит: "Мое соглашение или никакого Brexit". Однако, по ее мнению, это как раз наихудший сценарий, потому что он не соответствует воле британского народа.

Так же, как и второй референдум, для Терезы Мэй это не возможность переложить ответственность на граждан, а политический кризис, который в 2016 году стоил ее предшественнику карьеры.

Поэтому в Брюсселе на этой неделе одним из ее аргументов может быть как раз просьба спасти ее от второго референдума.

Ирландская неопределенность

Выиграв небольшую битву внутри страны, Терезе Мэй придется уже на этой неделе принять новый вызов в Брюсселе на саммите лидеров стран-членов – уговорить их пойти на уступки по решению о будущей границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

лавной помехой остается так называемое запасное соглашение об ирландской границе, которое является временным и будет применено, только если до марта 2019 года не будет заключено полноценное соглашение, которое устроит все стороны. Проблема заключается в том, что у временного соглашения нет ни временных рамок, ни возможности для его одностороннего прекращения со стороны Великобритании, что категорически не устраивает ярых сторонников Brexit.

Более того, соглашение о границе должно устраивать миноритарных партнеров консерваторов в парламенте из унионистской партии Северной Ирландии.

В то же время европейские представители, и особенно премьер-министр Ирландии, настаивают, что не намерены сейчас пересматривать пункты временного соглашения, но готовы прекратить его в любой момент, как только будет найдено полноценное решение проблемы. Об отсутствии намерений открывать переговоры по пересмотру соглашения заявила накануне саммита в Брюсселе и канцлер Германии Ангела Меркель. Единственное, на что она соглашается – это дополнительные гарантии.

Фактически временное соглашение является частью большой юридически обязывающего соглашения о выходе (585 страниц документа), и открывать переговоры еще раз ЕС не собирается. Это может привести к тому, что 21 января будет достаточно голосов тех, кто голосовал за недоверие Мэй, чтобы заблокировать все соглашение о Brexit.

Из-за неуступчивости и категоричности британцев в определенный момент ЕС сказал: Brexit – это Brexit.

Лидеры европейских стран, которые прибывали в Брюссель, почти единогласно заявляли, что рады вотуму доверия Терезе Мэй, но это не изменит их позиции по соглашению.

Несмотря на желание сохранить хорошие отношения с Великобританией и привлекать Лондон ко многим совместным европейским проектам, чувствуется, что три года переговоров значительно подпортили отношение европейцев к британцам.

Сага о Brexit все меньше напоминает британские сериалы, и все больше – бразильскую мыльную оперу.

Анна Шелест, "Европейская правда"